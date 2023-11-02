番石榴｜防癌維持心臟健康５大好處 高纖食物反而不利排便？

俗稱芭樂的番石榴是最能代表台灣的特色水果，台灣一年四季都盛產番石榴。然而，在本港番石榴並不常見，一般家庭購買水果的時候，它亦不會是優先選擇。但其實番石榴亦是一種營養十分豐富的食品，以下來就跟大家盤點食番石有何健康好處，讓大家的餐前果盤上亦能多點選擇。



番石榴的５大健康益處

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1. 改善消化



番石榴富含膳食纖維，膳食纖維可以增加糞便體積，減少便秘的發生，並促進腸道蠕動，有助於消化食物和營養吸收。另外，亦有助於凝固糞便，從而減輕腹瀉的症狀，更有研究指，番石榴對有消化問題（例如腸躁症）的人有益。

2. 增強免疫力



番石榴富含維生素C、維生素A和抗氧化劑等營養物質，這些有助於增強免疫系統的功能。 維生素C可以提高白血球的活性，增強對病原體的抵抗力。而番石榴中的抗氧化劑則有助於減少自由基的傷害，保護免疫細胞免受氧化壓力的傷害。

3. 維持心臟健康



番石榴富含多酚類化合物，如類黃酮和單寧酸，這些物質具有抗氧化和抗發炎作用，有助於降低心臟病的風險。此外，番石榴中的維生素C和維生素K也與心臟健康密切相關。 維生素C有助於保護心臟組織免受自由基的傷害，而維生素K可以參與血液凝結和維持正常的心臟功能。

4. 緩解經期疼痛



有研究指，番石榴可以緩解經期疼痛和不適。這是由於番石榴中的活性成份具有抗發炎和抗痙攣作用，有助於減輕子宮收縮引起的經期疼痛。此外，番石榴中的維生素C和維生素E也可以幫助平衡雌激素水平，減輕經前症候群症狀。

5. 降低罹癌風險



番石榴含有多種抗癌營養素，如類黃酮、抗氧化劑和纖維素。這些物質可以幫助減少DNA損傷、抑制腫瘤細胞生長和抗發炎作用。研究表明，番石榴對於預防乳癌、攝護腺癌和結腸癌等癌症具有潛在的保護作用。

進食高纖食物時記得要攝取充足水份

有些人認為「在進食番石榴後，反而會導致排便困難」，但其實這並不正確的。之所以會出現這種說法，是由於番石榴是一種含豐富膳食纖維的食物，當您食用高纖維食物（如番石榴）時，若不攝取充足水份，當糞便在體內形成時就會變得過於乾硬，而且水份同樣是腸道的「潤滑劑」，維持腸道環境濕潤亦有助於排便。

因此，確保攝取足夠的水分，才能確保膳食纖維在腸道中吸水膨脹，幫助軟化糞便並促進腸道蠕動，並順利完成的消化過程。

▼番石榴的挑選與保存貼士（點擊下圖看清👇👇👇）

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２類人士進食前要留意！

1. 對番石榴過敏：



個別人可能對番石榴或其成份過敏。 過敏症狀可能包括皮膚搔癢、紅腫、呼吸困難、消化不良或其他過敏反應。 如果您對水果過敏或懷疑對番石榴過敏，請避免食用，並諮詢醫生進行進一步評估。

2. 嚴重消化不良：



由於番石榴含有果酸和纖維，對某些人可能引起消化不良或胃腸不適。 如果您有胃酸過多、胃潰瘍、胃炎、胃食道逆流或其他胃腸道問題，可能需要謹慎食用番石榴，或在醫師的指導下適量食用。