減肥｜研究發現：間歇性斷食有助減少飢餓感 對這類人效果更好

間歇性斷食是一種近年流行的飲食模式，許多人都提倡這種飲食方式可以達致減肥及其他健康益處。近日，一項由倫敦國王學院主導的大規模實驗就發現，如果能將一天的進食時間限制在 10 小時內就可以減少飢餓感，並改善情緒和提振精力。該研究結果已在貝爾格勒舉行的歐洲營養會議（European Nutrition Conference）上發表。



什麼是間歇性斷食？

間歇性斷食（Intermittent Fasting）是一種飲食模式，它涉及在特定時間段內進行節制性的食物攝入，並在其他時間段內進行正常的進食。

間歇性斷食的方式有多種，以下是一些常見的模式：

16/8 模式：在一天中，每天有 8 小時的時間可以進食，而其餘 16 小時則進行斷食。通常，人們會選擇在早餐和午餐之間進行斷食，然後在午餐和晚餐之間進食。



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5:2 模式：在一週中的兩天（非連續），限制熱量攝入至每天約500-600卡路里，而其他五天內則正常進食。



24 小時斷食：每週進行一到兩次完全斷食的時間窗口，持續 24 小時。在這段時間內只攝取清水或無熱量的飲品。



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限制10小時進食 女性參與者接受程度較高

研究人員招募了 37,545 名使用「 ZOE 健康應用程式」的參與者進行了試驗。在為期三週的試驗中，參與者被要求在第一週正常飲食，然後在接下來的兩週內將進食時間限制在 10 小時之內。

試用期結束後，36,231 名參與者選擇了額外幾週的時間。在所有參與者中，27,371 名使用者被歸類為高度參與，其中 78% 是女性。

斷食有助減少飢餓感 定時飲食效果更好

研究作者的莎拉·貝瑞（Sarah Berry）博士指出，這是受控制的臨床環境之外最大規模的研究，研究表明，間歇性斷食可以確切地改善你的健康。更重要的是，研究結果表明你不必進行非常嚴格的斷食，仍然可以得到理想的效果。10 小時的斷食對大多數人而言都是可接受的，並且可以改善情緒、提振精神和飢餓感。另外，博士又指出，與不定時飲食的人士相比，每日按時飲食的人，能在斷食上獲得了更大的好處。

而另一位研究人員凱特伯明翰（Kate Bermingham）則表示，「這項研究進一步證明了飲食方式的重要性。食物對健康的影響不僅在於你吃什麼，還在於你選擇吃飯的時間，而飲食窗口是一種重要的飲食行為「這對健康有益。研究結果表明，我們不需要一直吃東西。如果將進食時間限制在十小時之內，許多人會感到飽足，甚至會減肥。」

斷食原理知多啲！

間歇性斷食的理論基礎是，通過限制進食時間或熱量攝入，可以幫助身體更有效地利用儲存的能量，促進體重管理以及改善某些健康指標。有研究表明，間歇性斷食可能有助於減少體重、改善胰島素敏感性、降低慢性炎症、改善心血管健康和腦功能。

然而，間歇性斷食不適合所有人，在開始間歇性斷食或任何其他飲食計劃之前，建議諮詢醫生或營養師的建議，以確保它適合你的個人情況。

1410斷食法（按圖看清👇👇👇）

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