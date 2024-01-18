新冠病毒｜感染高發期再度來襲！素食可減少感染風險近４成？

早前，衛生防護中心表示，本地季節性流感及新冠病毒的活躍程度有明顯上升趨勢，並可能在短時間內出現高發期。過去3年的新冠疫情弄得人人自危，抵抗力較差的長者或小童，一旦感染出現重症的風險就更高。到底有何辦法能減低感染新冠病毒的機率？



近日，發表在國際期刊《BMJ營養預防與健康》（BMJ Nutrition Prevention ＆ Health）的一項研究表明，以植物為主的飲食或素食可以使感染新冠病毒的機率降低 39% 。研究結果促使研究人員提出，富含蔬菜、豆類和堅果、低乳製品和肉類的飲食可能有助於預防感染。

自疫情以來，醫學界一直沒有停止對「飲食習慣與感染新冠病毒後的嚴重程度和併發症」進行研究，研究人員在 2022 年 3 月至 7 月期間招募了 702 名成年志願者，以評估飲食模式對感染新冠病毒的發生率、嚴重程度和持續時間的影響。團隊調查了參與者的各個方面，包括他們的常規飲食模式、食物組頻率、生活方式、病史和新冠疫苗接種狀況等。

根據飲食模式，參與者被分為雜食性飲食組 (424 人) 和以植物為主的飲食組 (278 人)。植物性食物組包括彈性素食者/半素食者（每週吃肉三次或更少）、素食者和嚴格素食者（完全杜絶食、用含動物原料的食品和產品）。

在所有參與者中，總共有 330 人 (47%) 表示自己感染了新冠病毒。其中，224 人 (32%) 表示自己有輕微症狀，106 人 (15%) 表示有中度至重度症狀。

研究發現，雜食性飲食組的感染新冠病毒的發生率為 52%，高於植物性飲食組的 40%，研究人員在考慮了體重、先前健康狀況和體力活動水平等潛在影響因素後，認為雜食者和植物性飲食組之間的症狀嚴重程度沒有整體差異，但那些以植物為主食或純素食飲食的人被感染的可能性比雜食者低 39%。

研究人員指，雜食者的醫療狀況發生率和肥胖率較高，體力活動率又較少，這些因素與新冠病毒的感染風險增加、症狀嚴重程度和併發症有關。他們解釋，「以植物為基礎的飲食模式富含抗氧化劑、植物固醇和多酚，它們對與免疫功能有關的幾種細胞類型產生積極影響，並表現出直接的抗病毒特性。」

然而，這是一項觀察性研究，因此無法確定因果因素。研究人員也承認，這項研究依賴個人回憶和主觀評估，這兩者都容易出錯。儘管如此，他們仍建議，「根據這些發現和其他研究的結果，並且由於確定可能影響新冠病毒發病率的因素的重要性，我們建議遵循植物性飲食或素食飲食模式的做法」。

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▼素食越食越肥有原因！（按圖👇👇👇）

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蔬菜炒太油



為口感好吃，常用油炒、油炸、勾芡、淋醬等

蛋白質品質差



蛋白質是身體主原料，動物、植物的必須胺基酸種類不同，若吃素沒有注意蛋白質間的搭配互補，很容易讓胺基酸不全面讓身體無法健康運作

脂肪酸不平衡



長期好油壞油比例失衡，身體易發炎更容易肥胖、水腫

重鹹重甜、熱量高



常用糖醋、紅燒、醬料來調味，高糖會轉化成脂肪囤積、高鈉易水腫

健康食齋貼士

1. 深色蔬菜和藻類



選擇深色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍、甜菜葉）和藻類（如海帶、紫菜），這些食物富含維生素、礦物質和抗氧化劑。

2. 豆類和穀類



組合豆類（如豆腐、豆腐幹、豆漿、豆豉）和穀類（如糙米、全麥、燕麥），可以確保蛋白質攝入更均衡。

3. 多原型、少加工



避免過多依賴加工素肉食品，優先選擇新鮮、未加工的食材，這樣可以確保攝取更多天然的營養素。

4. 多食材種類



增加飲食中的食材種類，包括各種蔬菜、水果、堅果、種子、全穀物等。這樣可以確保攝取各種營養素和植物化學物質。

5. 用油常變化



烹調食物時，適時更換不同種類的油，例如橄欖油、亞麻籽油、花生油等。這樣可以獲得不同種類的脂肪酸和營養價值。

6. 適量補充堅果類



核果類（如腰果、杏仁、核桃）富含健康的脂肪和營養素，可以作為補充熱量和提供能量的選擇。然而，由於它們的熱量較高，請注意適量食用。

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