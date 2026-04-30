夫妻打造深圳968呎「極簡灰之家」：北歐海報、台北咖啡桌添質感

這次讓我們走進一位重慶女生和一位台灣男生的家。



深圳潤府968.4呎極簡灰

「極簡灰」，是留給我的第一印象，灰色遍佈於全屋，乾淨且簡潔，這似乎更符合他們低調沉穩的性格。

Elaine和Weiting的家處處透露着二人的生活和藝術品味。（ShenzhenLook授權使用）

Elaine & Weiting簡約又充滿設計感的家▼▼▼

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這就是小夫妻Elaine & Weiting的家，家住萬象天地旁的潤府。Elaine是直爽的重慶女生，Weiting是温文儒雅的台灣男生，一起經營Brewed without sugar買手品牌集合店。Elaine說：

舒適度往往比觀賞程度更重要。

舒適度比觀賞度更重要

房子近968呎，原本的戶型是3房2廳，為使空間更寬闊，改為了2房2廳。至於傢俱，他們執着於尋找最適合的，截稿時客廳的完成度大概只有70%，還沒尋到心儀的，就乾脆選擇先留白好了。

Elaine說，客廳是他們待最久的地方，喜歡抽開抱枕，慵懶的窩在沙發上，也喜歡在絨毯上隨地而坐，輕鬆且自在。

他們當時為了尋找一款合適的沙發，花了很長時間，最後在宜家找到了這款被藏起的限量沙發。縱深感很強，具有舒適的包裹性，平時喜歡陷在沙發裏的感覺。地毯上擺放着來自摩洛哥的羊皮蒲團剛買回來的時候是層外皮，通過把捨不得丟掉的衣物塞進蒲團裏，形成現在鼓鼓的坐墊。

說起這個咖啡桌，Elaine滿臉充滿寵溺。這是在台北的一間二手傢俱店淘回來的，當時第一眼看到就很喜歡，現在是家中隨身版的小桌子。

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戶外陽台朝東南，可看到遠處的歡樂谷及燕晗小高地。起風的時候，他們喜歡把羊皮蒲團搬出來，把咖啡桌推出來，盤坐着喝杯咖啡。

入門是開放式廚房，是Weiting的想法：他覺得，家這件事多半與自身經歷有關。他曾在北京的酒吧打工，所以把這裏打造成一個吧枱，是重塑回憶的一部分。即便有朋友來做客，吧枱與餐桌的距離，也讓聊天變的更為方便。

Weiting的吧枱。（ShenzhenLook授權使用）

Weiting偏愛簡易西式料理，Elaine則不時會張羅中餐，生活，大抵就是由這些美好片刻組成。這張餐桌，是來自新加坡的mic studio。

主卧由原本的兩間卧室打通改造而成，並設置了一面大理石板連接落地窗台。卧室左右兩邊是兩面個人衣櫥，分配了兩人選衣服的時間。主卧拐角處有着個小浴間，打造一個淋浴與浴缸共用的空間。Elaine家的次卧，更像是一個獨立工作室，入口處陳列着她鍾愛的擺設。百葉窗的設計，除了方便通風、遮陽，也是Elaine日常拍攝單品的場景佈置地之一。

牆上懸掛的平衡掛件FLENSTED MOBILES，由6片木板和金屬支架組成，於17年在哥本哈根淘得。他們刻意在窗戶留一個小口，起風的時候，喜歡看那木板與金屬相互搖曳，留下淡淡的光影。獨立出來的洗手間，也經過精心佈置：選用木質框的鏡台，米黃的百葉窗，使空間更加温馨、有質感。

Elaine的好物推薦

來自世界各地的海報藏品

由於職業買手的緣故，他們喜愛從世界各地淘來各式的物件，從17年的北歐旅行開始就愛收集海報。隨處可見的大多是關於人物刻畫的海報，每一件都帶着故事，充滿年代感。

這款海報來自瑞典斯德哥爾摩當代美術館，可以官網直接下單購買，回來裱好框後顯得質感非常好。

Moderna Museet 海報（ShenzhenLook授權使用）

這品牌來自一對雙胞胎兄弟，於2003年創立。他們家中的分類菜板，通過顏色將生熟菜板區分開，備菜時就沒那麼忙亂了。

Joseph & Joseph 英國-廚具品牌（ShenzhenLook授權使用）

ASTIER DE VILLATTE 來自巴黎，購於香港的一間買手店。他們家的線香多是那種淡淡的，很高級若有若無的香味，不會刺激性很大，緩緩的香氣就瀰漫至整個空間。

ASTIER DE VILLATTE 法國-線香（ShenzhenLook授權使用）

這款濃縮粉，是Weiting以前在南非工作的時候，在當地咖啡館經常喝到的red latte或red cappuccino，用的就是Rooibos路易博士茶。沒有咖啡因但有茶的口感，據說是對健康免疫力有幫助。

Red Espresso南非-路易波士茶濃縮粉（ShenzhenLook授權使用）

寫在文末

採訪當天，Weiting擔心拍攝耽誤我們吃飯，特意準備了一份簡餐。大家坐下來品一杯冰茶，聊聊工作及生活，短短的時間內，我們像是熟絡的朋友互道着家常。

再次感謝本期房主 Elaine & Weiting。