《香港01》與南方報業傳媒集團合作　共建「北上廣東」頻道

自香港同內地復常通關以來，港人北上食住玩熱度飆升，港人北上消費成為潮流。除最熱門的深圳之外，廣東廣州、珠海、中山等一眾城市都成為了港人的選擇。如何出行更便利、如何更高性價比、如何得到更人性化服務、如何選擇網紅店、如何買到更心水的伴手禮……基於港人愈加強烈的需求，《香港01》與南方報業傳媒集團執此新春之際展開全面合作，共建「北上廣東」頻道。



《香港01》與南方報業兩方合作共建的「北上廣東」頻道，已於2月6日在廣州越秀西湖花市開市儀式上揭牌。（南方日報）

「北上廣東」頻道，將以全面、深入、獨特的視角，擔當港人與大灣區間的「互動橋樑」。透過「北上廣東」頻道，《香港01》與南方報業將分別從粵港視角探尋灣區的精彩。未來將通過聯合採訪報道、特色活動等多種形式，挖掘大灣區「食玩買」，及粵港煙火的人物故事和文化情懷，從生活出行、文體娛樂、傳統文化等多方面推動大灣區融合。

《香港01》與南方報業兩方合作共建的「北上廣東」頻道，已於2月6日在廣州越秀西湖花市開市儀式上揭牌。「北上廣東」頻道的首發第一站，來到廣州越秀花市，帶大家買特色年貨，講述灣區年味故事。「北上廣東」頻道的首個合作報道——「廣港齊齊行花街 陪您行運一條龍」直播也同步在香港01網站、APP，GDToday、南方網、南方+ 客戶端開啟。

《香港01》以本港新聞為起點，也正向國際性媒體不斷邁進，2022年全球用戶超過1億，單月活躍用戶突破1700萬人。同時，隨著粵港澳大灣區都市圈的融合推進，《香港01》的讀者已經不限於本港733萬市民，開始走進全球華人社會。未來，《香港01》在打造更多本土化、國際化內容的同時，亦將報道更全面、深度與獨特的大灣區內容，無縫連結大灣區生活。

《香港01》與廣州南方報業集團合作設立「北上廣東」頻道。（林芷瑩攝）

《香港01》成立於2016年，以「媒體+」為目標，旨在打造一個由媒體內容驅動的互聯網生活平臺，結合新聞媒體與生活服務體驗，無縫連繫香港人的生活。單月總瀏覽人數突破500萬，多項數據居全港第一。《香港01》現已發展成為香港受眾面最廣、傳播影響力最大的互聯網新聞企業，秉持倡議型媒體的先行者角色，為讀者提供多即時多元的優質新聞及生活資訊，讓讀者能夠快速掌握社會脈搏，體驗不同的生活節奏。

南方報業傳媒集團，是中國最有影響力的報業集團之一，是廣東最具影響力的主流輿論陣地。日前，南方報業傳媒集團今日廣東國際傳播中心（GDToday）宣告成立。GDToday著力打造廣東對外傳播主平台、世界了解廣東第一端，對外講好中國故事、粵港澳大灣區故事和廣東故事。

香港01與GDToday合作「北上廣東」頻道啟動 直播越秀花市尋花王