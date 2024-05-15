河南恐怖強風奪命　吹倒路燈砸死路人　當地最大風力達13級

據《新京報》報道，15日上午8時，河南省南陽市鎮平縣發布大風黃色預警，多地有8級左右大風，陣風9到10級。當地的一根路燈在大風中倒塌，砸中一名騎單車的路人。



附近商戶在接受採訪時稱，事發時風很大。現場畫面顯示，有樹木被狂風連根拔起。當地政府辦公室稱，被路燈砸中的路人已無生命徵象，事故調查和善後工作正在進行中。

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據《猛獁新聞》15日報道，河南省鄭州市氣象台表示，受冷空氣影響，14日晚上8時至15日清晨5時，河南多地出現強風天氣，其中陣風9—10級，局地陣風達11級，極大風速出現在河南省鞏義市的山川站，達到每秒38.1米（13級）。

15日凌晨1時40分，鄭州市氣象台發布強風黃色預警訊號，稱預計未來12小時內，鄭州市主城區及多地有4到5級偏北風，陣風8-9級，局部10級以上，並伴隨浮塵或揚沙，提醒當地市民注意防範，後於清晨6時35分將強風黃色預警訊號下修為強風藍色預警訊號。

據《搜狐千里眼》15日下午報道，有網友爆料稱鄭州市地鐵4號線豐慶路站A口的鐵捲門被大風吹變形，質疑門的品質有問題。對此，當地地鐵工作人員表示，是14日風大導致變形，此站仍可正常通行，會盡快維修被吹壞的鐵捲門。

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