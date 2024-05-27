公安部：全國連續7年未發生暴恐事件　堅定支持港澳警隊履行職責

5月27日，中國公安部新聞發言人李國忠表示，5年來依法打擊邪教，堅定支持港澳警隊履行職責；並全面肅清孫力軍政治團夥毒瘤影響。全國已連續7年多未發生暴恐案事件。



李國忠介紹，五年來，政治安全屏障持續築牢。深入開展反滲透反顛覆反分裂鬥爭，有力維護了國家政權安全、制度安全、意識形態安全。全面貫徹新時代黨的治疆治藏方略，推動鑄牢中華民族共同體意識。持續深化嚴打暴恐專項行動，全國連續7年多未發生暴恐案事件。依法嚴厲打擊邪教組織活動，深入開展涉邪教人員教育轉化。堅定支持香港、澳門警隊履行職責，確保港澳地區長治久安，護航「一國兩制」行穩致遠。

李國忠說，五年來，緊緊抓住政治建警這個根本性問題，堅決把黨的絕對領導落實到公安工作各方面全過程。高質量開展主題教育，全國共舉辦各類政治輪訓班9萬餘期。健全貫徹黨中央決策部署督促檢查、問責問效等制度機制，強化政治巡視巡察，深入開展政治督察，確保黨的路線方針政策得到不折不扣落實。全面徹底肅清孫力軍政治團夥流毒影響，清除政治隱患，凈化政治生態，確保公安隊伍絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。