獨家│26歲港男困緬東最黑詐騙園區5月：很多港人　家屬付16萬贖人

東南亞詐騙園區犯罪問題持續受關注，近日《香港01》再次收到有港人被困在緬甸東部詐騙園區的消息，一名26歲香港男子受困「交克園區」5個月，男子家屬在繳付價值約16.3萬港元的泰達幣（USDT） 贖金後，男子始於9月9日獲釋前往泰國，預計11日（周三）從曼谷國際機場搭機返港。



在東南亞長期從事救援行動的華人阿龍斡旋本次的營救行動，他向《香港01》表示，交克園區地處叛軍地盤內，營救難度很大，而且在當地惡名昭彰，為「緬甸東部最黑園區」，「打人，電擊很常見」。



《香港01》在8月底就該個案向香港保安局查詢，保安局稱入境處在接獲家屬求助後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及一切可行的協助。



男事主在所處詐騙園區拍攝到的周圍環境。（事主家屬提供影片截圖）

男事主受困「交克園區」5個月後獲釋。（受訪者提供）

FB搵工墮騙局 在泰國遭帶入緬甸園區

據26歲男事主Calvin（化名）的妹妹向《香港01》描述，Calvin原本在香港從事飲食業工作，工餘進修，早前在Facebook看到去泰國「揾快錢」的招聘廣告，該廣告聲稱包機票、包食包住，工作一個星期，人工很高。

Calvin接觸來自香港的聯絡人後，在4月初獨自前往泰國，坻埗後有人接他乘車，乘車8到9小時後，過了一條河後離開泰國進入緬甸。

4月9日，Calvin以IG通知家屬自己身處緬甸東南部克倫邦的詐騙園區，家屬同日在香港報警及向香港入境處報案。

男事主受困「交克園區」5個月後獲釋。（受訪者提供）

業績不達標要罰跑6個鐘

受困於詐騙園區後，Calvin的手機被沒收，但能夠用「公司手機」持續以IG、微信及WhatsApp與家人聯繫。Calvin稱，「只要扮乖幫佢地一齊詐騙就會好安全」；但在詐騙園區裡「工作」，如果業績不達標就要罰跑6個小時，或者要關在「小黑房」裏。

Calvin與家人的IG對話紀錄。（事主家屬提供）

園區有很多港人 同房也是港人

Calvin又向家屬透露，詐騙園區有很多香港人，同房的香港人也是被同一手法騙過去，連最初接觸他的聯絡人也是香港人。

據Calvin與家人的IG對話紀錄顯示，Calvin曾表示，「佢話幫公司喺合約期賺到40萬美金就1年可以走，唔到40萬就第2年做唔做到依個額都走，或者自己揾到2萬美金賠比（畀）佢都走得」。

Calvin稱，「但其實我根本冇見過所謂合約，只有第一個香港人有見過，但佢死都唔肯簽，跟住後面嚟既香港人都直接唔比（畀）合約」。

Calvin與家人的IG對話紀錄。（事主家屬提供）

「佢地根本唔想要香港人」

Calvin又稱，「同埋佢地根本唔想要香港人，聽講成個園區都唔想要香港人，唔知點解」。

Calvin有一次又透過IG向家人表示，「個老細無啦啦問我揾唔揾到人入嚟，話揾到3個我就可以走」。

保安局：入境處透過外交部駐港公署及中國駐緬甸大使館跟進

就港人被誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作的個案，香港保安局於2022年8月成立專責小組，協調執法部門的跟進工作。

《香港01》就該個案在8月底向保安局查詢，保安局稱，入境處在接獲家屬求助後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及一切可行的協助。入境處會繼續與當事人家屬、公署及大使館保持緊密聯繫，積極跟進事件及按家屬的意願提供可行的協助。

男事主於9月9日獲釋，順利前往泰國。圖為男事主在泰國一家賓館的情況。（受訪者提供）

家屬付16.3萬贖人 同日前往泰國

在東南亞長期從事救援行動的華人阿龍斡旋本次的營救行動，他向《香港01》表示，男子家屬為救人共籌得18萬人民幣（折合約19.5萬港元），在繳付價值約16.3萬港元的泰達幣（USDT） 贖金後，男子於9月9日獲釋赴泰國，11日抵達曼谷，將返回香港。其餘金額則主要用於路費、機票、向泰國繳交逾期滯留罰款等費用。

據《香港01》掌握消息，目前仍有不少港人受困交克園區，已有港人聯繫阿龍和內地有關部門求援。

阿龍向《香港01》曝光交克園區內部照片：

交克園區內部照片。（受訪者提供）

交克園區內部照片。（受訪者提供）

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緬甸東部最黑園區：打人電擊很常見

Calvin曾向家人聲稱「過了一條河後離開泰國進入緬甸」。根據衛星地圖，交克園區位於緬甸東南部克倫邦和泰國達府之間的莫艾河（Moei River）的西側山區，位處交克山之中，在交克園區附近還有另一個惡名昭著的「泰昌園區」。

交克園區位於緬甸東南部克倫邦和泰國達府之間的莫艾河（Moei River）的西側。（Google地圖）

阿龍形容，「這個園區裏面大部分人都是被騙招來的，由蛇頭控制直接販賣進去，裏面打人，電擊很常見，算是目前緬甸東部最黑園區」。

阿龍又解釋，交克園區地處叛軍地盤內，與政府軍為敵，所以營救難度很大。早前叛軍更曾與政府軍在苗瓦迪（Myawaddy，又譯「妙瓦底」）交戰。

交克園區。（Google地圖）

保安局：近月接獲約十宗港人在緬甸求助個案

關於近年港人被誘騙到東南亞被禁錮從事非法工作的情況，保安局向《香港01》表示，由2022年1月截至2024年8月30日，香港執法部門共收到46名港人的求助個案，所有求助人已確認安全，當中43人已回港，3人無需進一步協助及跟進。

保安局又指，執法部門近月亦接獲約十宗涉及港人在緬甸的求助個案，而有關個案亦已透過外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸大使館跟進，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。