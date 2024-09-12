港產CIA前僱員馬玉正為中國做間諜　判監10年　曾稱盼祖國成功

在香港出生的美籍華裔中央情報局（CIA）前僱員馬玉正（Alexander Yuk Ching Ma）2020年8月在美國被捕，遭指控為中國從事間諜活動，他早前在夏威夷法院認罪，當地時間周三（11日）被判監10年，隨後還需接受5年的獄後監督。



在香港出生的美籍華裔中央情報局（CIA）前僱員馬玉正（Alexander Yuk Ching Ma）。（網絡圖片）

在香港出生的美籍華裔中央情報局（CIA）前僱員馬玉正（Alexander Yuk Ching Ma）。（網絡圖片）

馬玉正現年71歲，據美媒早前報道，作為與檢察官達成協議的一部份，馬玉正早前承認一項共謀收集或向外國政府提供國防資訊的罪名。

香港酒店房間內向中方洩密

案情指，馬玉正為中國做間諜長達至少10年。馬玉正在2001年應上海市國家安全局要求，安排同樣曾任職中情局的兄長與中方情報人員會面，向中方當局提供大量機密的美國國防資訊。當年在香港一家酒店房間舉行的為期三天的會面中，馬玉正的兄長向中方情報人員提供了「大量機密和敏感信息」。兄弟兩人事後獲得5萬美元（約39萬港元）酬勞。

2003年，馬玉正在夏威夷獲聘為美國聯邦調查局（FBI）的語言專家，隨後多年經常複製和竊取機密文件，帶到中國，換取金錢報酬和名貴禮物。

曾稱盼「祖國」成功

早前檢察官曾指稱，收集到針對馬玉正的「大量確鑿證據」，當中包括一段長達1小時的影片，其中在影片中，馬玉正點算中國特工向他提供的5萬美元（約39萬港元）。檢方又指馬玉正曾向一名冒充中國情報人員的聯邦調查局臥底特工稱，他希望看到「祖國」取得成功。

馬玉正在香港出生，1968年移居夏威夷，1975年成為美國公民，1982年加入CIA，然後1989年辭職，他曾在上海居住與工作，然後2001年返回夏威夷，並在2004年成為FBI檀香山辦公室的合約翻譯人員。