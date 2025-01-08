女友稱已與王星見面向網民報平安 消息指王星一兩日內可返中國
撰文：許祺安
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中國演員王星女友今日（1月8日）下午3點在微博發文指，已於本日上午與星星在曼谷見面，並對社會各界致謝。
據內媒《紅星新聞》消息，有泰媒報道指，泰國警方透露，從初步調查來看，中國演員王星（藝名「星星」）是人口販賣的受害者，將與中國大使館協調，預計1至2天可返回中國。
中國演員王星的女友於今日（1月8日）下午三點在微博發文稱：「我和星星已於今日上午在位於曼谷的泰國官方機構見面，並在使館工作人員和律所的陪同下，向警方了解了最新情況和後續安排。」
其女友還向各方致謝：「在多方政府、社會各界和廣大網友的全力支持下，事情終於衝破陰霾，撥雲見日。」
據內媒《紅星新聞》消息，有泰媒報道指，泰國皇家警察透露，從初步調查來看，中國演員王星（藝名「星星」）是人口販賣的受害者。根據國家轉介機制（NRM）的原則，結合各種信息綜合證據，發現他存在被騙到鄰國進行選角工作的行為。之後，當王星和親人準備好後，將與中國大使館協調，預計1至2天可返回中國。
泰國皇家警察還表示，王星目前精神狀態良好，很想回家。王星的律師團隊表示已與警方交談：「星星現在很安全，工作人員把我們照顧得很好，而星星本人也準備回國了。但其他細節尚不方便採訪，我們首先保留我們的權利。」
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