【新冠肺炎】美國指責中國造假疫情信息　華春瑩10分鐘5連問反擊

針對美國政客數次指責中國刻意隱瞞和造假新冠肺炎疫情信息的相關事件，中國外交部發言人華春瑩在4月2日的外交部記者會上5連問反擊，時長長達10分鐘。 華春瑩奉勸美國政客，「此時此刻，作為政治家，應該把人民的生命安全和健康置於政治之上，繼續政治操弄人民的生命和安全是極其不道德的。」

記者會上，彭博社記者提問稱，有報道稱，3名美國情報官員說，中國對這次疫情的情況進行了瞞報，數字也比實際情況要小。他們還說中國提供的那些數字都是虛假的數字。

對此，華春瑩表示，她注意到了相關報道，以及4月1日美國副總統彭斯（Mike Pence）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的相似言論。甚至有報道稱，早在2019年12月世界了解疫情前，中國就已經提前應對了。「中方是否公開、透明、負責任，及時地向國際社會做出通報，我和同事已經多次不厭其煩、詳細地介紹了，大家從中國政府有關部門每天發佈的信息中也都應該看得很清楚。關於國際公共衛生安全這類問題，最有資格作評判的應該是世衛組織以及有關專家，而不是幾個滿嘴謊言的政客。」

美國新冠肺炎疫情迅速蔓延，官方防控措施受爭議。圖為為阻止疫情蔓延，華盛頓聯合車站候車室的座椅被包裹起來。（新華社）

華春瑩說，「就在4月1日，世衛組織有關負責人在日內瓦的發佈會上，再次駁斥了針對中方數據不透明的無端指責。現在美國國內疫情很嚴重，我們非常同情，也能理解美國國內一些人急於要『造鍋』『甩鍋』的心理。我們不想跟他們陷入任何無謂的爭論，但是面對這幾個人一而再、再而三地，沒有任何道德底線地造謠污衊，我沒有選擇，還是再浪費一點時間，把事實和真相列舉一下。」

首先，武漢的確是最早公開通報發現了疫情，但是疫情最早到底出現在哪裏？到底是什麼時候？近期相關報道很多，有意大利、英國、美國、澳洲部分專家，在包括國際頂級學術刊物《自然醫學》上發表的一些論文。關於溯源的問題，中國政府的立場是一貫的，這是很嚴肅的問題，必須要交由專業人士來基於事實作出科學和專業的評判。現在各方專家發表他們的意見，他們的觀點也有很多報道，這些科學、權威專業人士的觀點是值得各方，包括美國國內的那些人重視和尊重的。

「中方已經邀請了世衛組織專家去武漢考察，與世衛組織各國的專家也保持着非常密切的溝通。鑑於美國國內有這麼幾個人，始終在這個問題上如此糾結，我們建議美國儘快地邀請世衛組織或者國際聯合專家組去美國考察，去徹底調查清楚。」

中國外交部發言人華春瑩在4月2日的外交部記者會上5連問反擊，時長長達10分鐘。（資料圖片）

第二，中方處理疫情的時間表是清清楚楚的，大家都可以從公開報道上看到。

2019年12月27日：湖北省中西醫結合醫院呼吸重症醫學科主任張繼先首先上報了她接診的三個可疑病例；29日：武漢相關疾控中心和醫院開展了流行病學調查；30日：武漢衛健委發佈了《做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》；31日：國家衛健委專家組抵達武漢，開展現場調查；2020年1月3日：中方開始正式向世衛組織以及包括美國在內的各國及時、主動地通報信息；1月8日：初步確定了疫情的病源；1月11日：中國疾控中心將5條新冠病毒全基因組序列上傳，同全球和世衛組織共享；1月23日：中國政府採取了關閉離漢通道的空前全面、嚴格、徹底的措施。

華春瑩表示，《科學》雜誌刊登了英國、美國科研人員的共同報告，認為中國的防控舉措成功打破了病毒傳播鏈，為世界上其他國家採取措施，爭取了寶貴的時間。近期美國首席醫療科學家福奇也表示，他拒絕按照美國國內有些人的要求，說中國應該提前三個月就向世界或者向美國通報疫情，因為那不符合事實。著名醫學雜誌《柳葉刀》主編，也在BBC的節目上明確指出，「中國傳遞的信息非常清晰，可是我們浪費了整個二月份，這簡直就是一場國家醜聞」。

華春瑩表示，「中國已經盡了最大努力，做到了公開、透明和負責任。美方那幾個負責任的人，我想通過Bloomberg（彭博社）問他們一下，可不可以讓他們站出來告訴世界，如果當初最先發現疫情的國家是美國而不是中國，美方會處理的比中國政府更好嗎？如果他們可以，那麼請解釋一下：從1月15日美國疾控中心發佈關於新冠肺炎的警告，到25日美方宣布關閉駐武漢領館並撤出其人員，再到2月2日美方對所有中國公民以及過去14天到過中國的外國人關閉邊境。之後的兩個多月裏，美方都做了些什麼？」

「為什麼根據《紐約時報》3月11日的報道，美國一位女醫生朱海倫早在1月份就開始對美國國內的疫情「吹哨」，並且在2月份將檢測報告結果報告了美國的監管機構，卻被下令封口，停止檢測？」

「為什麼到2月底，白宮還要求美國官員和衛生部門專家在疫情公開發布之前，必須要事先得到彭斯副總統辦公室的批准？」

「為什麼在3月2日的時候，美國疾控中心停止發佈與檢測人數和死亡人數相關的數據？」

「為什麼3月2日美國長老會醫院醫生麥卡錫在CNBC節目中還表示，他所在的醫院甚至要懇求衛生部門對疑似的病人檢測？」

華春瑩表示，「我們理解美方當前的困境，和美國某些官員面臨的壓力。中國人民對美國人民當前正在遭受的痛苦非常理解，也非常同情，我們願意本着人道主義的精神，去為美國抗擊疫情提供力所能及的幫助和支持。但是這幾個美國政客的言論所作所為實在是無恥、無德。」

「我們多次說過，污衊、抹黑、甩鍋、推責彌補不了失去的時間，繼續撒謊只會浪費更多時間，造成更多生命損失。」華春瑩奉勸這幾個政客：此時此刻，作為政治家，他們應該把人民生命安全和健康置於政治之上，繼續政治操弄人民生命和安全是極其不道德的，也是極其不人性的，應該遭到包括美國人民在內的世界各國人民的共同譴責。

華春瑩表示，「希望通過彭博社，建議他們立即調整工作重點和方向，把全部心思和精力都放到怎麼去抗擊疫情、全力搶救美國人民生命上。」