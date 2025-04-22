台灣NGO：中國在經濟貿易上加大對台的魅力攻勢

中國大陸在對台加大軍事施壓的同時，也在經貿上加大對台的魅力攻勢。一項研究顯示，2024年共有近四萬名台灣人參加了由北京政府主辦的商業活動，如會議和貿易展覽。



路透社報道指，總部設在台灣的非政府組織「台灣資訊環境研究中心」（IORG）4月22日發布的研究報告顯示，2024年約有3萬9374名台灣人參與了由大陸各級政府單位支援或主辦的逾400場商業活動。



研究報告分析由國務院台灣事務辦公室主管的新聞門戶網站發佈的7300多篇文章。這些文章詳細列出了活動的規模、地點和議程。IORG使用了人工智慧工具進行分析，並由研究人員進行核實。

IORG的研究指出，赴中國大陸參加官方商業活動的台灣人次較2023年增長3%，其中農業、旅遊、生技和醫療等產業是主要參與領域。

IORG共同主任游知澔受訪時說，在中國大陸對台影響力操作中，獎懲永遠是並行的。「軍演和恐嚇是懲罰；兩岸產業合作則是獎勵。」

IORG的研究指出，赴中國大陸參加官方商業活動的台灣人次較2023年增長3%，其中農業、旅遊、生技和醫療等產業是主要參與領域，「這些都是中國共產黨常用來以經濟手段對台灣施加政治壓力的行業」。

IORG共同主任游知澔受訪時說，在中國大陸對台影響力操作中，獎懲永遠是並行的。「軍演和恐嚇是懲罰；兩岸產業合作則是獎勵。」

台灣方面對北京在冠病疫情後恢復兩岸旅行往來後的「影響力操作」深表警惕，認為北京試圖借此影響台灣民意，但此類行動的規模此前並沒有系統性地公開披露過。