路透：中國正低調制定「白名單」 列可豁免關稅美國產品
撰文：聯合早報
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中國據報已制定一份「白名單」，列出可免於征收125%關稅的美國產品，並低調地通知相關企業這一安排。
中國政府上星期已對部分進口商品如特定藥品、晶片及飛機引擎等提供關稅豁免，並要求企業申報希望免稅的重要進口產品清單。不過，「白名單」的存在此前尚未被公開披露。
路透社星期三（4月30日）引述知情人士報道，目前仍不清楚有多少產品被列入「白名單」中，有關部門也沒有公開分享具體內容。
一名在中國銷售美國醫療設備的公司員工透露，該公司是在星期一（28日）接到上海浦東政府通知後，才獲悉「白名單」的存在。該公司此前曾積極遊說，希望為部份依賴美國進口的商品爭取關稅豁免。
另一名知情人士透露，一些企業已被要求私下與相關政府部門溝通，確認其進口商品是否符合關稅豁免資格。這份「白名單」的範圍似乎仍在擴大，路透社星期二（29日）報道，中國已對從美國進口的乙烷產品實施關稅豁免。
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