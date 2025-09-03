中國閱兵直播·持續更新｜各國政要陸續到場　《香港01》全程直播

2025年9月3日，是中國抗日戰爭勝利80周年紀念日，亦是世界反法西斯戰爭勝利80周年。為紀念這一重要時刻，今日（9月3日）上午7時50分，北京天安門廣場隆重舉行紀念大會及閱兵儀式。本次閱兵活動將以閱兵式、分列式兩部分進行，全程約70分鐘，國家主席習近平將發表重要講話並檢閱受閱部隊，國務院總理李強主持大會。《香港01》將全程直播，持續更新。



7:50 各國政要陸續到場。

各國政要陸續到場。（香港01直播截圖）

天安門廣場。（香港01直播截圖）

在空軍某機場的停機坪，參加本次受閱任務的轟炸機已經列隊完成。接受檢閱的轟炸機，都是轟六家族的主力機型，曾上高原、進荒漠、飛遠海、出國門。

從高處視角中，幾乎可以看到全部的徒步方隊、戰旗方隊以及裝備方隊。上午近6時，受閱部隊已在長安街列陣，準備就緒。

今天凌晨，參加九三勝利日閱兵的徒步方隊和裝備方隊陸續抵達現場。此次參閱的所有武器裝備，都是從各軍兵種作戰部隊當中遴選和抽組的現役裝備。

閱兵裝備方隊原地熱車啟動。（央視新聞）

九三盛大閱兵，56門禮炮將鳴放80響。據介紹，本次採用的「中華人民共和國迎賓禮炮」，長4米、寬3.5米，重750公斤，是最新改進的禮炮彈，首次在重大紀念活動中使用。它的裝藥量更小，聲音柔和且雄渾，環保技術的應用，使鳴放後無固態外拋物，環境零污染。

九三盛大閱兵，56門禮炮將鳴放80響。（受訪者提供）

9月3日凌晨3時，一眾記者已到場等候。（受訪者提供）

25國國家元首，以及各國政要、聯合國等國際組織負責人等出席本次慶祝活動，包括俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩、日本前首相鳩山由紀夫，以及韓國國會議長禹元植等。

本次閱兵活動除檢閱有抗戰歷史的老部隊、三軍官兵的徒步方隊外，一批新型軍事裝備也是首次公開亮相，包括部分陸、海、空基戰略重器、高超音速打擊力量，以及無人與反無人裝備等，讓世界看到中國現代化軍事工業的成果——已從「中國製造」邁向「中國創造」，從「仰望」到「平視」。當前中國國防技術已實現完全自給自足，徹底擺脫對外國技術的依賴。這不僅是國家安全的保障，更是中國在國際舞台上獨立自主的重要體現。

閱兵不僅是軍力展示，更是中國對世界和平的莊重承諾。這一次是中國第二次以抗戰勝利及反法西斯勝利為名舉行紀念活動。2015年「9·3」閱兵時，國家主席習近平強調：「為了和平，中國將始終堅持走和平發展道路。中華民族歷來愛好和平。無論發展到哪一步，中國都永遠不稱霸、永遠不搞擴張，永遠不會把自身曾經經歷過的悲慘遭遇強加給其他民族。」這「三個永不」是中國價值觀的宣示。於抗戰勝利的歷史節點舉行閱兵，不僅是對和平的珍視，也是對未來的警醒，彰顯中國將堅定不移走和平發展道路、維護世界和平的決心。