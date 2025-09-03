抗戰勝利80周年招待會 習近平堅持和平發展道路 普京金正恩同席
撰文：鄭寧
9月3日上午9時，中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年閱兵式在北京天安門舉行，閱兵式後，招待會在人民大會堂隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會並發表重要講話。
習近平夫人彭麗媛亦出席招待會，俄羅斯總統普京、朝鮮最高領導人金正恩等參加本次紀念活動的26國元首均到場。
國家主席習近平發表講話表示，「人類生活在同一星球，應當同舟共濟，和睦相處，絕不能重回弱肉強食的叢林法則。任何時候我們都要堅持走和平發展道路，堅定守護世界和平安寧，攜手構建人類命運共同體，為人類持久和平、共同繁榮的光明未來乾杯。」
出席招待會的包括行政長官李家超、澳門行政長官岑浩輝、港澳辦主任夏寶龍、全國政協副主席梁振英、前澳門行政長官賀一誠，以及來自各國各地的代表。
台灣出席代表方面，國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典，以及林炳坤、黃清賢、李政宏、紀欣等出席招待會，國台辦主任宋濤亦同坐在招待會圓桌的第一排。
