四川直擊｜從玉林小巷到峨眉山巔：耙耳朵與抱佛腳的文旅新經濟

一首《成都》唱紅玉林路的小酒館，卻唱不盡四川的底蘊。當網絡熱潮褪去，《香港01》記者深入這片「巴適」之地，川劇《皮金滾燈》「耙耳朵」文化背後的生活哲學；東方佛都、大佛禪院的宗教文旅深度遊；更有樂山大佛閉眼、峨眉山猴群搶包、高學歷僧侶、「抱佛腳」、「峨眉山會懲罰每一位嘴硬的人」等網絡熱點話題，共同構成了四川文旅的獨特魅力。如今，四川更以數據驅動文旅政策，推動傳統文化與現代產業融合，從「網紅城市」走向「文旅產業強省」。



「象城大劇院」出演經典川劇劇目《皮金滾燈》，展現川渝地區獨特的「耙耳朵」文化。（王晉璇攝）

「耙耳朵文化」——川渝家庭的生活哲學

2017年，中國內地一首民謠歌曲《成都》爆紅，「和你在成都的街頭走一走」、「走到玉林路的盡頭」等歌詞引發全民打卡熱潮，四川省會成都自此成為新一代的「頂流」旅遊城市。如今，玉林路的巷子中座落著大大小小的文藝酒館、文創小店。每到夜晚，人們或挽着手漫步在燈光幽暗的靜謐街頭，或坐在街邊的馬路牙子上談天說地，或坐在酒館門口的露營椅上喝酒歡聲笑語⋯⋯不僅映照了《成都》歌詞中的那句「直到所有的燈都熄滅了，也不停留」，更體現了成都這座城市的核心精神——「巴適」（四川話，形容舒服的生活）。

《香港01》記者近日跟隨四川參訪團，深入探訪這座網絡神話已然蜕去的城市，發現這片巴蜀之地蘊含着更多除「流量」和「打卡」之外的濃厚的傳統文化色彩。例如，四川「耙耳朵」文化源遠流長，由於歷史因素，被稱為「辣妹子」的四川及重慶地區的女性性格往往爽利能幹，擁有較高的家庭地位和話語權。「耙耳朵」形容丈夫面對妻子更願意「服軟」和「順從」，以維護家庭和諧。在四川，下廚更多是男性的興趣和職責，女性則不被要求「上得廳堂，下得廚房」。

《皮金滾燈》是川劇經典戲目，參訪團在四川省樂山市「象城大劇院」觀看演出。主角「皮金」是一個中年男人，沈迷賭博輸光了錢財，被妻子嚴厲懲罰，要求其將一盞點燃的油燈頂在頭上，做出各種高難度動作，例如鉆板凳、翻跟頭、打滾等，加上皮金發自肺腑喊出那句「耙耳朵是四川男人的美德！」引得觀眾連連喝采。該劇目在四川地區流傳甚廣，以高難度雜技和幽默表演展現四川「怕老婆」的生活哲學，近年來熱度與作為國粹經典的「川劇變臉」可相提並論。此外，「象城大劇院」還有峨眉武術、變臉、噴火、猴戲等經典劇目表演，融合了當地傳統文化及人文風光。

「歷史、宗教」——活化文旅深度遊名片

除獨特的民俗文化外，四川省更擁有豐富的歷史文化、傳統文化、宗教文化的旅遊資源。四川的佛教傳播歷史可追溯至東漢末年，長達兩千餘年。樂山市地處四川盆地西南，岷江、青衣江、大渡河三江匯流於此，憑藉獨特的地理環境與人文積澱，形成了「山佛相融、禪意縈繞」的文化特色。如今，樂山大佛、東方佛都、大佛禪院及峨眉山金頂等景點，雖具濃厚宗教背景，卻逐漸成為旅客開展文化深度遊與祈福祈願的熱門目的地。

「大佛閉眼」——千年匠藝與民間傳說

其中，「樂山大佛」最具盛名，大佛為唐代所建，依凌雲山岩壁鑿刻，通高約 71 米，是世界最高的古代摩崖石刻（指直接刻鑿於山崖石壁上的文字或圖像）佛像，故有「山是一尊佛，佛是一座山」的美譽。遊客可通過「九曲棧道」直達大佛腳邊，寓意「抱佛腳」。樂山大佛本是睜眼看著世間，但歷史上有四次出現過「閉眼」和「流淚」的形象。民間有傳聞，大佛每次閉眼都恰逢我國遭遇災害，大佛因不忍直視人間疾苦而選擇「閉眼」，許多遊客處於對神秘現象和好奇和對佛教文化的信仰，紛紛前往大佛景區。

「東方佛都」——石窟奇觀與香港電影記憶的交匯地

位於「樂山大佛」附近的「東方佛都」景區亦採用摩崖造像的技藝，整片山崖雕刻著幾十尊佛像包括170米巨型臥佛、33米高的洞中坐佛等，被譽為「中國第五大石窟群」。走進山體內部的佛像洞窟，暑感頓消，迎面而來的是佛像肅然挺立而帶來的陣陣涼意。景區內的連心山因作為1998年郭富城主演的香港電影《風雲之雄霸天下》的拍攝地而聞名，173級陡峭石階與懸掛的連心鎖成為遊客重現影視記憶的打卡聖地。

「峨眉山」——從佛教聖地到徒步打卡的蛻變

從樂山驅車一個小時便能抵達峨眉山市的峨眉山景區，峨眉山作為中國四大佛教名山之一，其佛教文化始於晉代，以「金頂佛光」、「十方普賢菩薩」聖像等宗教奇觀吸引朝聖者不斷。在雲霧繚繞、下著微雨的時日，在金頂菩薩像之下香火不斷，亦有僧人和普通信徒在像前下跪朝拜。此外，海拔3099米的峨眉山因網絡梗「峨眉山會懲罰每一位嘴硬的人」引爆徒步熱潮，遊客紛紛挑戰全長約25-27公里的登山步道。其中，山中特有的藏酋猴群成為「新晉網紅」，它們相較於「金絲猴」性情更「殘暴」，偏好搶奪遊客的食物和背包，引爆了網絡討論度和遊客量。在金頂上更有「法務流通處」，售賣官方的「開光手鍊」和各類文創產品，雖價格不菲，仍有大量遊客購買。

「高學歷僧侶」——斯里蘭卡博士也來當和尚？

在峨眉山市區東郊的「大佛禪院」為當代大型漢傳佛教建築群，以明清風格中軸布局建造，設有佛學院及文化展覽館，兼具宗教儀軌、僧才培養與文化傳播功能，展現傳統佛教美學與現代宗教實踐的融合。近年來，內地寺廟招收僧人學歷要求為985、211（國內重點大學）引發巨大討論，僧人鎮慧法師接受《香港01》訪問，表示禪院中不乏高學歷僧人，更有一位於斯里蘭卡攻讀佛學博士的僧人，碩士、本科學歷亦並不罕見。不過，他強調禪院招收的最低要求為高中畢業，年齡則為18至35歲，成為僧侶還需要家人簽署知情同意書以及當地派出所的無犯罪證明等材料。

四川為打造以「錦繡天府·安逸四川」為品牌的旅遊產業，多個城市開始推出一系列的文旅產業政策。成都市近期實施文商旅體融合發展政策，以數據分析技術整合文化旅遊資源，應用於景區人流管理、商業業態調整及文創開發。具體措施包括依據寬窄巷子消費軌跡規劃商鋪類型，通過夜遊錦江人群畫像優化夜間經營，並利用杜甫草堂客流數據實施分時段管理。

樂山市以建設「國際旅遊城市」為目標，實施文旅融合發展策略，2024年接待遊客量突破1億人次。重點政策包括：推動峨眉山、樂山大佛等世界遺產與文化創意、賽演娛樂產業結合；針對入境旅遊推出旅行社組織獎勵、景區團體優惠及港澳台旅客門票半價措施；持續舉辦四川國際旅遊交易博覽會等國際活動，並組建「巴蜀石窟文化旅遊走廊聯盟」等區域合作平台，強化全球文旅連結。

「文旅新政」——數據賦能與全球連結的四川模式

一個城市、乃至一個省份，要打造旅遊產業，必先抓住其獨一無二的特色再配以健全的產業政策，四川早就明晰最最吸引的名片是「歷史文化」和「巴適生活」，並對特色景點輔以數據分析技術加以深入分析並及時調整。相比之下，香港雖具備國際化基礎與文化底蘊，卻長期存在以下問題：傳統景點與現代旅遊項目缺乏有效連結，本土特色文化未能發展為具吸引力的深度體驗；同時，政府部門之間協調不足，以致旅遊資源未能整合成具有清晰特色的品牌體系。香港需突破目前依賴個別景點的觀光模式，將文化資源轉化為現代旅客喜愛的體驗形式，並加強不同產業之間的協作聯動。