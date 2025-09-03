抗戰勝利80周年｜他每戰必留遺書　是抗日捐軀職務最高的中國將領

今天的這封家書，來自著名抗日將領，革命烈士張自忠。



1940年5月1日，棗宜會戰前夕，他留下了兩封信。其中一封寫給全體將士，句句肺腑，字字千鈞，捨己為國，感天動地。

追晉陸軍二級上將，張自忠將軍（維基百科）

每次戰鬥當作最後一次 提前寫好遺信 按圖放大了解更多：

+ 31

張自忠：只要敵來犯，兄即與弟等共同犧牲

致戰友：



看最近之情況，敵人或要再來碰一下釘子，只要敵來犯，兄即到河東與弟等共同去犧牲。國家到了如此地步，除我等為其死，毫無其他辦法。更相信只要我等能本此決心，我們的國家及我五千年曆史之民族，決不致亡於區區三島倭奴之手。為國家民族死之決心，海不清，石不爛，決不半點改變，願與諸弟共勉之。



維綱、月軒、綸山、常德、振三、子烈、純德、銘秦、德順、德俊、迪吉、紫封、九思、作禎、亮敏、斡三、芳蘭、之喆、文海、春芳諸弟。



小兄張自忠手啟

五·一



張自忠（1891—1940），山東省臨清市唐園村人，著名抗日將領，革命烈士。

張自忠是抗日戰爭中犧牲的職務最高的中國將領，也是第二次世界大戰反法西斯陣營五十餘國中戰死的軍隊最高將領。從抗戰一開始他就有「報國必死」的決心，每上戰場，都打得英勇悲壯，而且每次戰前都要寫下一封信，回來的時候再把信撕掉。

1940年5月1日，棗宜會戰前夕，他留下了兩封信。其中一封寫給全體將士，句句肺腑，字字千鈞，捨己為國，感天動地。

【延伸閱讀】日本投降80周年｜這段侵華歷史及鐵證日本人不知道 你不能不知道