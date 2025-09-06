戰場外的抗日英雄：身在新加坡的他憑1封家書　改寫了中國命運

今天的這封家書，來自被譽為「華僑旗幟、民族光輝」的陳嘉庚。



1937年，抗日戰爭全面爆發，陳嘉庚給時任集美學校校董、統管集美各校的陳村牧先生寫了一封特殊的「家書」，以自己帶頭認捐救國捐和救國公債的例證，鼓勵師生以犧牲苦幹精神抗日救國。

陳嘉庚：恨現無百萬資產，否則全數購買救國公債

村牧先生大鑒：



前寄來大函列第九號，已收到矣。金門失陷，廈集已成為最前線，此後廈大集美兩校，將損失至如何程度，殊難逆料。然欲求最後之勝利，實現中華民族之自由平等，唯有全國人民抱定犧牲到底之決心以赴之，現在全面抗戰業已展開，國人犧牲生命財產於敵人炸彈炮火之下者，已不知凡幾，集廈二校縱慘遭損失，餘亦不遑計及矣。



自抗戰開始以來，餘因受僑胞之推舉，及居留政府之指定，不得不稍盡國民之天職，出而主持勸募救國捐，然若僅空口勸募，自不捐輸，雖人能我諒，我亦有愧於心，故先自長期認捐，每月二千元，以為僑胞倡，併為鼓勵僑胞起見，先交一年計二萬四千元。茲又開始勸募救國公債，我政府甚望僑胞能踴躍認購，餘又不得不同樣有相當之表示，以為倡率，故亦認購十萬元。即此區區之款，尚須告貸半數，始能足額。值茲國族生命，已屆最後關頭，余惟恨現無百萬資產，否則亦必以全數購買救國公債，絕不猶豫也。



國難日亟，希激勵員生，抱定犧牲苦幹之精神，努力抗敵救國之工作，是所至望。



陳嘉庚

11月1日



被譽為「華僑旗幟、民族光輝」的陳嘉庚，出生於福建省泉州府同安縣集美社。1937年，抗日戰爭全面爆發，身在新加坡的陳嘉庚心繫廈門大學、集美大學兩校師生安危，以國為家，給時任集美學校校董、統管集美各校的陳村牧先生寫了一封特殊的「家書」，以自己帶頭認捐救國捐和救國公債的例證，鼓勵師生以犧牲苦幹精神抗日救國。

抗日戰爭爆發，陳嘉庚作為「南洋華僑籌賑祖國難民總會」主席，帶頭捐款捐物購買公債，僑界積極響應，在3年多的時間內便籌得約合4億餘元國幣，極大地支持和鼓舞了國內抗日力量。1939年，陳嘉庚代為招募3200餘位華僑機工，到滇緬公路上搶運中國抗戰急需物資。南僑機工搶運的軍需物資累計45.2萬噸，1000餘人獻出了生命。

陳嘉庚先生的這封「家書」彰顯了其大公無私的奉獻精神和赤誠濃烈的愛國情懷。

