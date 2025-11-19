南部戰區發《敵人你們都別太狂》MV　歌詞放話：最好乖乖舉手投降

今日（11月19日）南部戰區發布一條題為《敵人你們都別太狂》的軍事宣傳影片，通過海陸空聯合演練畫面，展現中國國防力量。而歌詞「我和戰機淩空一擊，完美彈道，將它幹掉」「最好乖乖舉手投降」等，更引發激烈討論。



影片展示了中國解放軍戰機在海上、雪山之間巡航的畫面，亦有實彈演習的投彈畫面。並配上「西南領空，由我捍衛，祖國山河，不容侵犯，空中較量，展露鋒芒，敵人你們都別太狂。 ​​​​苦練精飛鍛造的本領，豈容你們在此囂張，敬酒不吃吃罰酒，你最好乖乖舉手投降。」

此外，據中國海事局17日發佈航行警告，黃海南部局部海域18日起至25日將一連8日，每日8時至18時進行實彈射擊，過往船隻禁止駛入。根據海事局發布的消息，實彈射擊介於江蘇連雲港與山東日照之間的近海海域，距離日本最近的離島約870公里，距離日本九州本島約900到1000公里。

影片在網絡熱播登上百度熱搜榜，有網民表示，希望能夠加快航母量產；亦有人稱「要狂當然要狂，入伍的都是年輕人應該有年輕人自己的表達方式」。但也有網民認為，「不用整別的，能打勝仗就行了，保護好人民是部隊的職責」，同時希望「別太娛樂化」。