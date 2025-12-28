全球首款｜中國研製6噸級傾轉旋翼飛行器成功首飛　可雙模態飛行

綜合《荔枝新聞》《環球網》報道，今日（12月28日），全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器——鑭影R6000，在四川成功完成首次飛行，標誌着中國在傾轉旋翼這一關鍵技術實現突破，為全球傾轉旋翼技術產業化落地提供了首個大規模應用級解決方案。



全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器成功首飛。（荔枝新聞）

據介紹，傾轉旋翼機兼具直升機的垂直起降能力與固定翼飛機的高速巡航性能，其動力系統必須在直升機模態與固定翼模態這兩種截然不同的飛行模式下，均能提供可靠且高效的動力輸出。這對發動機的響應速度、可靠性以及綜合控制能力提出了極為嚴苛的要求，使得飛發系統匹配呈現出高度集成化與複雜化的技術特徵。長期以來，這一領域的動力技術由國外極少數國家主導。

鑭影R6000由聯合飛機集團自主研製。其核心創新在於獨特的傾轉旋翼設計技術，通過高集成度的機電作動系統與先進飛控系統協同，實現旋翼姿態在垂直起降與高速平飛模態之間的無縫、平穩切換。

這種「雙模態飛行」，融合了傳統直升機的垂直起降與精準懸停能力，以及固定翼飛機的長航程、大載重、高速巡航的優勢。

全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器成功首飛。（荔枝新聞）

全球首款6噸級傾轉旋翼飛行器成功首飛。（荔枝新聞）

據聯合飛機集團介紹，在固定翼飛行模式下，鑭影R6000巡航速度達到550公里/小時，最大商載2000公斤，最大航程長達4000公里，實用升限7620米。

它還具備機翼縱列式摺疊與槳葉收折技術，以便減少停放佔地面積。該飛行器可以覆蓋航空物流、特種作業、海上平台通勤、航空測繪、高端私人出行、空中觀光旅遊等多元化需求。

據，從2026年1月份開始，鑭影R6000將全面推進傾轉模式試飛及後續全流程飛行測試，加速適航取證進程，同步已經啟動適航版優化與載人構型研發，後續將逐步落地商務出行、物流運輸、應急響應等實際應用場景。