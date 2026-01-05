委內瑞拉｜外交部批美方違反《聯合國憲章》　支持安理會發揮作用

委內瑞拉多地1月3日遭襲，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後證實美方展開軍事行動，並稱成功捉拿委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其夫人，逮捕兩人帶往美國。特朗普當天公開宣稱，美國將「管理」委內瑞拉，並宣布美國大型石油企業將進入委內瑞拉，投資數以十億計美元，「維修」石油基礎設施並創造收益。



對於美國行徑，1月5日，外交部例行記者會上，有委內瑞拉記者提問，稱中國是否有計劃提出具體措施，以回應美國違反國際法侵犯委內瑞拉主權的行徑？此外，中國打算以何種具體方式應對委內瑞拉總統馬杜羅被強行控制一事？



對此，外交部發言人林劍表示，中方以就此表明立場，對美方強行控制馬杜羅總統夫婦並移送出境表示嚴重關切。美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜羅總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜羅總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

2025年5月30日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（外交部官網）

林劍指出，中方支持聯合國安理會就美國對委內瑞拉發動軍事打擊召開緊急會議，支持安理會根據自身的職責發揮應有作用。中方願同國際社會一道，堅定捍衛《聯合國憲章》，堅守國際道義底線，維護國際公平正義。