央視曝光窒息遊戲｢夢回大唐｣在學生社群擴散　節食催吐也成時髦？

1月25日，《央視新聞》曝光了多種在未成年社交圈擴散的危險不良內容，包括以 「夢回大唐」為名的窒息遊戲、被異化為「時髦」標籤的進食障礙圈層等。這些內容通過「加密對話」包裝，隱蔽性強。目前，相關平台已通過技術干預、專家援助等方式開展治理。



「魔芋面加魔爪飲料」成為部分未成年病態飲食潮流。（央視新聞）

詩意包裝下的致命遊戲

據報道，「夢回大唐」遊戲通過人為製造大腦缺氧，體驗瞬間眩暈感，極易導致大腦皮層功能紊亂而產生幻覺，嚴重時可造成不可逆的腦損傷甚至窒息死亡。

「夢回大唐」遊戲通過人為製造大腦缺氧，體驗瞬間眩暈感。（央視新聞）

「夢回大唐」遊戲通過人為製造大腦缺氧，體驗瞬間眩暈感。（央視新聞）

目前，各大互聯網平台已經封禁此類遊戲畫面的傳播，但仍不時有漏網之魚出現。不少學生都表示見過此類影片。多位老師稱，該危險遊戲的傳播具有隱蔽性，多通過學生間的社交群組擴散。

針對這一情況，多所學校已將網絡安全素養教育納入每周班會，還建立了校園巡查機制和學生反饋通道等。通過真實案例讓學生直觀認識危險遊戲的危害，同時能及時發現異常情況。

將進食障礙視為「時髦」

在互聯網平台上，一位號稱「地雷系ED妹」（進食障礙Eating Disorder的縮寫）的博主介紹自己的飲食，稱自己已經一天沒吃飯又熬了通宵，早上只吃替代主食的「魔芋面加魔爪飲料」，引起不少未成年人的效仿。他們將進食障礙看做一種「時髦」，將「鉛筆腿」、病態骨感作為審美的標準，還創造出「生娃」「養兔子」（催吐）等隱晦話語逃避平台監管。

某「地雷系ED妹」博主影片截圖。（央視新聞）

「鉛筆腿」、病態骨感成為部分未成年人的追求。（小紅書）

某互聯網公司未成年人保護專項研究員趙孟溪指出，目前正在嘗試從技術層面上防止不良內容的傳播，例如，技術或系統如識別到用戶在高頻關注一些病態傾向的內容，會主動干預，推送一些正向內容或心理干預類知識。