Labubu熱潮已過？外媒點名日本智能寵物Mirumi接棒　小巧可掛袋

在Labubu帶起包包吊飾與盲盒收藏熱潮後，日本東京新創公司Yukai Engineering近日也發表互動機器人掛飾「Mirumi」，被國際媒體點名可能成為「後Labubu時代」的新爆紅單品。Mirumi不只賣可愛，更主打情緒消費，以能回應外界的陪伴感，替「可愛經濟」開出新賽道。



毛絨、會動、表情呆 彷彿隨身小寵物引話題

Mirumi體積約掌心大小，外層包覆柔軟毛絨，設計靈感來自日本民間妖怪角色，臉上則是有着被形容為「Z世代凝視」的空白呆滯表情。它最具辨識度的是其修長的手臂，可以環抱包包提把或背帶，既能作為吊飾隨身攜帶，也能放在桌面或手掌。

不同於大量靜態玩偶僅供展示，Mirumi內部有馬達與感測器，能對觸碰與周遭聲音做出反應，像是抬頭張望、歪頭、點頭、轉頭等，營造「它在觀察你」的互動感。Mirumi的動作也並非隨機表現，而是由Yukai Engineering自家演算法控制，依外界刺激決定反應，並加入隨機行為，即便沒人觸碰，它也會偶爾主動張望，強化陪伴感。

在產品設計上，Mirumi刻意捨棄螢幕、喇叭與App連線功能，改用純粹的肢體語言表達情緒，例如好奇、興奮或疲倦。Mirumi內建可充電電池並採Type-C充電，低電量時它會慢慢搖頭表達「它累了」，把電量提示轉化成擬人化表演。

會動的娃娃更可愛 強化陪伴感鎖定年輕消費者

隨着市場充斥大量各類靜態娃娃，Mirumi以「會回應」的互動機制切中社群時代的注意力與情緒需求。網友也形容它「小巧、毛絨、會動、會回應」，比單純可愛的吊飾更有話題。專家則看好「擬人化互動玩具」的市場潛力，尤其對Z世代而言，陪伴感與互動感可能比外型本身更具吸引力。

Mirumi的全球定價約7000至9000日圓（約350至450港元），雖然售價高於一般玩偶，但其被看好吸引重視設計感與新鮮感的消費族群。官方規劃於今年1月中旬在Kickstarter募資平台開放預購，首波將推出粉紅色、灰色與米色三款色系。Mirumi是否能接棒成為下一個社群爆紅神物，也將在募資開跑後見真章。

