特朗普訪華｜中國國防部：推動中美兩軍沿穩定正向軌道行穩致遠

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月13日至15日訪華，期間與習近平多次會談。5月18日，國防部舉行新聞發佈會，發言人蔣斌大校就下階段中美兩軍關係回答記者提問，表示願與美方共同推動兩軍關係沿著穩定正向軌道行穩致遠。



習特會：2026年5月14日，美國總統特朗普（右）在北京人民大會堂獲中國國家主席習近平的迎接。（Reuters）

有記者提問稱，據報道，國家主席習近平近日同來華訪問的美國總統特朗普舉行會談時指出，雙方要進一步用好政治外交、兩軍溝通渠道。請問對下階段中美兩軍關係發展有何期待？

對此，蔣斌回應表示，習近平主席與特朗普總統成功會晤，就構建「中美建設性戰略穩定關係」達成重要共識，為下階段兩國關係發展指明了方向、提供了根本遵循。中美兩軍關係穩定發展符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。中方願與美方共同努力，落實好兩國元首重要共識，尊重彼此核心利益和重大關切，加強溝通對話，管控分歧，增信釋疑，推動兩軍關係沿著穩定正向的軌道行穩致遠，為兩國關係美好未來和世界和平穩定發揮積極作用。