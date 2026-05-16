深圳高中生成功研發6米遙控紙飛機　試飛成功衝擊健力士世界記錄

一架翼展6.06米、機身長5.06米的白色遙控紙飛機，在一群高中生合力推送下，緩緩加速、平穩離地，在湛藍天空中劃過一道優美的白色弧線。歷時近15分鐘的飛行後，飛機精準降落。當發動機停止運轉的那一刻，操場上響起熱烈的掌聲與歡呼聲……近日，這一幕發生在深圳市致理中學的操場上。由高一（16）班學生朱俊杰領銜的校航模社團團隊，歷經近半年攻堅，成功試飛了超大遙控紙飛機，將向健力士世界紀錄發起衝擊。



初心緣起：從國賽冠軍到挑戰健力士

由高一（16）班學生朱俊杰領銜的校航模社團團隊，歷經近半年攻堅，成功試飛了超大遙控紙飛機。（抖音@深圳衛視）

「我們就是想用最基礎的紙飛機原理，結合工程技術，做一個能穩定飛行、超大尺寸的作品。」項目總設計者兼飛手、高一（16）班的朱俊杰告訴記者他的研發初心。朱俊杰從小在航模氛圍中長大，父母從事無人機行業，加上學校「好奇、勇氣、有愛」的校訓與航空科創氛圍薰陶，他一直對飛行器設計充滿熱情。

深圳高中生研發6米遙控紙飛機試飛成功▼▼▼

去年10月，他和團隊在中國國際飛行器設計挑戰賽中斬獲冠軍並打破全國紀錄。日常訓練中頻繁接觸遙控紙飛機，讓他萌生了挑戰極限的想法：為何不嘗試打造一款世界級的作品？經團隊查閲資料確認，6米級規格是當時無人遙控紙飛機領域的尺寸空白，一個清晰的計劃就此誕生——製造「目前最大的遙控紙飛機」！

記者走進學校航空模型實驗室，幾十架歷代試驗機型的「殘骸」，默默見證着團隊的攻堅歷程。從最初的圖紙設計，到如今成功試飛的成品，背後是「KT板尺寸放大後極易變形」的結構難題，是「推重比需達到0.7以上才能勉強起飛」的動力挑戰，更是氣動佈局優化、重心精準把控等一道道需要「啃」下的硬骨頭。

朱俊杰與遙控紙飛機。（深圳報業）

攻堅克難：在反覆迭代中尋找最優解

該校航模社團指導教師鄒國雲向記者介紹說，「這個項目最大的難題，恰恰是它『超大』的特性。」項目核心團隊平均年齡僅16歲，卻要面對成人專業領域都棘手的工程難題。材料上，他們選用輕便的KT板為主體，但面積越大形變越明顯，團隊創新性地引入碳纖維條加固關鍵部位，在「輕量化」與「高強度」間找到了微妙的平衡。設計上，他們放棄了將1米常規機型簡單按1:6比例放大的最初構想，歷經三代機型迭代，最終確定了機身長5米多、翼展6米多的佈局形式，以降低操控難度，便於地面作業。

設計上，社員們最終確定了機身長5米多、翼展6米多的佈局形式。（抖音@深圳衛視）

「氣動佈局是飛行器的『靈魂』。」朱俊杰解釋，對於超大尺寸飛行器，每1度的翼面調整、每1厘米的重心偏移，都會直接影響升力與穩定性。為此，團隊進行了十多次氣動佈局的迭代，從圖紙建模到風洞模擬，反覆調試。作為項目的核心統籌者與飛手，朱俊杰必須同時精通「設計思維」與「操控思維」。

只會設計難以發現實操飛行缺陷，只會飛行無法從工程原理層面整改問題。

他總結道，當兩項能力都達到較高水平後，能夠相輔相成，將雙重身份的挑戰轉化為研發優勢。試飛成功當天，他操控遙控器的手因緊張而微微發抖，直到飛機平穩升空，數月的壓力才化為巨大的激動與自豪。

在致理中學，「好奇、勇氣、有愛」的校訓已深深融入科創教育的血脈。「好奇是我們的底色，它驅動我們不斷追問『為什麼』；勇氣是我們的精神，讓我們敢於挑戰『不可能』；有愛是我們的品質，是團隊彼此支撐的温暖和共同成長的責任。」朱俊杰用這句話凝練了團隊的精神內核。鄒國雲表示，最讓他動容的瞬間，並非試飛成功時的歡呼，而是無數次失敗後，同學們聚在一起復盤數據、檢查殘骸時，眼中那種「一定要成功」的執着與堅定。

朱俊杰相片。（抖音@深圳衛視）

未來啟航：從校園操場奔向星辰大海

近日，中國航空運動協會授予深圳市致理中學「中國航協青少年航校」稱號，作為全國航空特色學校與錢學森學校，致理中學為這群少年的夢想提供了豐沃的土壤。記者在校園裏看到，C919全真模擬駕駛艙、智能製造實驗室、動作捕捉實驗室等20間高標準科創實驗室向學生全面開放。學校構建了「課程+社團+實驗室+賽事」四位一體的全鏈條培養體系，開設「凌雲」航空創新實踐、無人機編程等特色課程，並不設門檻地推行「項目式學習」。本次試飛的成功，不僅在校園內激盪起新一輪的科創熱潮，更成為激發全校學生探索熱情的「催化劑」。

談及申報健力士世界紀錄的初衷，朱俊杰眼神堅定：

我們想讓這款作品作為中國青少年的科創名片走向世界，向全球展現我們的智慧與自主創新實力。

目前，學校與社團已啟動申報支持工作，包括依託高校專家資源優化飛機性能、協調專業機構進行飛行數據認證、完善申報材料等，力促項目成功。

試飛成功，是一個里程碑，更是新探索的起點。朱俊杰向記者透露了團隊的下一步規劃：短期將對現有紙飛機進行結構強度與抗風性升級，並計劃嘗試涵道、渦噴發動機等新型動力系統，探索更廣闊的航空未知領域。而對於更長遠的個人未來，他已有了清晰的藍圖：現階段腳踏實地學好文化課，未來希望報考航空類院校或軍事院校，將所學知識與技能應用於國家航空與國防事業。「我們成長在一個安穩和平、鼓勵創新的環境中。」他表示：「心懷家國，希望用自己的雙手為祖國的空天事業貢獻力量。」

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