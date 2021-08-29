政策一小步｜深圳重發第二批次集中供地公告　再下調銷售限價

今日（29日），深圳市重新發布2021年第二批住宅用地集中出讓公告。最新公告顯示，涉及的出讓地塊不變，共22宗土地使用權，主要調整優化了5項細則，包括調整競買人資質條件，優化土地競價方式，將地塊溢價率上限統一由45%調整為15%等等。



最新公告調整優化5項細則。首先，調整競買人資質條件和准入要求，健全市場准入機制。本批次用地競買申請人須具有房地產開發資質（聯合競買的，聯合各方均應具有房地產開發資質）；同一企業及其控股的各個公司，不得參加同一宗地的競買，參與競買企業應提交相關證明材料及承諾函，同一企業及其控股的各個公司，參與本批次用地競買最多可競得3宗用地（含聯合競買）。

其次是優化土地競價方式，合理限定土地溢價。在保持掛牌起始價不變的基礎上，地塊溢價率上限統一由45%調整為15%，達到溢價率上限後，南山T403-0401宗地、龍華A916-0572宗地（2宗全年期自持租賃住房用地）直接採用搖號方式確定競得人，其餘用地採用「競自持租賃住房+搖號」方式確定競得人（最高不超過該宗地普通商品住房面積的40%），進一步落實中央經濟工作會議關於「土地供應要向租賃住房建設傾斜」的工作要求，拓寬租賃住房供給渠道。

第三是強化「房地聯動」，進一步下調住房銷售限價。本批次用地普通商品住房銷售限價在原限價基礎上下調3%至9.2%不等，安居型商品房銷售限價在原限價基礎上下調2.8%至9.1%不等，通過價格引導進一步穩定市場購房預期。

第四是嚴格落實購地資金審查機制，確保房地產開發企業使用合規自有資金購地。建立「先承諾後審查」的工作機制，競買申請人需承諾購地資金來源不屬於股東違規提供的借款、轉貸、擔保或其他相關融資便利等，不屬於金融機構各類融資資金，不屬於房地產產業鏈上下游關聯企業借款或預付款，不屬於其他自然人、法人、非法人組織的借款，不屬於競買企業控制的非房地產企業融資等；市金融監管局組織相關金融監管機構開展競得人購地資金審查工作。

最後是強化企業信用約束。競買人的開發資質、購地資金、企業關聯性等必須符合出讓公告要求，並對土地購置資金來源、競買人關聯性作事先承諾，確認是否參與現場搖號。審查發現競買（得）人不符合競買准入條件或不踐諾，將採取取消其競買（得）資格、沒收競買保證金、1年內禁止該企業參加深圳市國有建設用地競買活動，並向社會公開等相關懲戒措施。

公開資料顯示，本次公開掛牌出讓22宗住宅用地，分別位於寶安、龍華、南山、光明、龍崗、深汕合作區，總用地面積約83.38公頃。