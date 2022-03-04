江蘇男淪柬埔寨「血奴」一案屬編造　四人遭控多項罪名羈押候審

江蘇一名90後男子早前稱在柬埔寨被網絡詐騙集團圈養「抽血賣錢」，每個半月就會被抽3瓶血，然而事後出現翻轉。中國駐柬埔寨使館表示，柬警方查證「血奴」案屬編造。

據柬埔寨西哈努克省初級法院周五（4日）消息，檢方已就案件正式提控，當事人李亞緣綸和3名涉案人員分別被控犯下煽動歧視罪等多項罪名，目前4人羈押候審。



案件共有4名被告，包括當事人李亞緣綸、西港某醫院醫生譚小梅、中柬義工隊隊長陳寶榮和助手陳曉華。目前，陳寶榮、陳曉華和譚小梅被關押在西港監獄，當事人李亞緣綸因病情未好轉，被批准他暫時在金邊一家醫院接受治療。

當事人李亞緣綸。（上游新聞）

法院稱，李亞緣綸因於2021年6月份偷渡至柬，被控犯下非法入境柬埔寨罪、煽動歧視罪和提供虛假申報罪。而譚小梅被控犯下煽動歧視罪和提供虛假申報罪。陳寶榮和助手陳曉華則被控4項罪名，包括煽動歧視罪、非法干涉公共職能之行使罪、非法使用職業證明文件罪、提供虛假申報罪。

據早前報道，這則傳言開始於內地微信公眾號，據當時指出，來自江蘇的李亞緣綸因拒絕從事網絡詐騙，多次被轉賣，近半年每隔一個半月就被網絡詐騙集團帶來的「醫生」抽掉3個輸液瓶的血液，共計被抽血7次。李亞緣綸最後是趁詐騙集團監管的人不注意，才成功逃離，並向中柬義工隊求助。

李亞緣綸稱，由於詐騙集團的「醫生」已不能在其身上找到血管抽血，於是在頭部找血管抽血。據了解，一個輸液瓶的容量是500毫升，意味李亞緣綸每隔45天就會被抽血1500毫升。而一名健康男性每次最多捐血400毫升，相隔6個月後才能再次捐血。

後來，在中國大使館推動下，柬西哈努克省警方正式就此立案。2月28日，柬埔寨警方向中方通報了初步調查結果並發佈公告，認定所謂「血奴」案純屬編造。

據柬埔寨警方內部通報和公告稱，中國公民李亞緣綸偷渡來柬，後因肝部患嚴重疾病，聯繫當地一社會組織尋求幫助。先後有3人出於不同目的，協助李編造、宣傳其被非法拘禁、受到虐待及充當「血奴」的假新聞，誤導輿論，嚴重影響社會秩序。案件會移交柬司法機關審理。