以傳授中國文化為名：中國男子涉拍片侮辱黑人　在贊比亞被捕

一名中國男子涉嫌在非洲馬拉維，拍攝侮辱黑人的片段及剝削兒童，被當局通緝。他周一（20日）在贊比亞被捕，或會引渡回馬拉維受審。



英國廣播公司（BBC）《非洲之眼》（Africa Eye）節目早前報道，中國男子盧克（Lu Ke）是馬拉維居民，在當地利用兒童拍攝影片，並在中國社交平台出售，一段影片售價70美元（折合約550港元）。

影片顯示，盧克拍攝馬拉維村莊的兒童時，教不懂中文的非裔兒童反覆說充滿種族主義意識的中文短語「我是黑鬼，智商低」。但他否認製作侮辱性影片，表示拍片是向非洲社群宣揚中國文化。

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法國傳媒《法新社》報道，馬拉維移民局發言人祖魯（Pasqually Zulu）表示，盧克逃離到贊比亞東部城市奇帕塔（Chipata）後被捕。馬拉維警方發言人南瓦扎（Harry Namwaza）亦稱，馬拉維將尋求引渡盧克，希望他在馬拉維受審。

上周，中國外交部非洲司司長吳鵬表示，已經和馬拉維外交部長滕博討論過相關事件。吳鵬稱，中國對種族主義「零容忍」，並在Twitter上寫道「在過去幾年裏，中國一直在打擊這些非法的網絡行為，我們在未來將繼續打擊這種種族歧視的影片。」

中國駐馬拉維大使館上周也發表聲明，譴責盧克的行為，中方對種族主義「零容忍」，將與馬拉維政府密切合作，確保這一不幸事件得到妥善處理。

據BBC報道，《非洲之眼》記者賽林（Runako Celina）和馬拉維記者姆曼戈（Henry Mhango）花費數月時間，調查這一種族主義事件背後的影片製作產業，產業並不僅限於歧視，還涉及虐待和剝削指控。