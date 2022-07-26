内地最高法院：打擊巨頭壟斷，媒體勒索　嚴懲高淨值文娛人群逃稅

中國最高人民法院昨（25）日發布《關於為加快建設全國統一大市場提供司法服務和保障的意見》（意見）強調，依法懲處擾亂市場秩序違法犯罪行為。研究制定審理涉稅犯罪案件司法解釋，依法懲處逃稅、抗稅、騙稅、虛開增值稅專用發票等違法犯罪行為，加大對利用「陰陽合同」逃稅、文娛領域高淨值人群逃稅等行為的懲處力度。



官方媒體《中新社》報道，《意見》共7部分30條，被稱作為「司法助力全國統一大市場建設30條」。最高人民法院副院長楊萬明當日在新聞發布會上表示，《意見》提出總體要求，明確工作舉措，健全工作機制，其主要特點包括統籌司法各領域精準發力、統籌各方力量綜合施策等。

最高人民法院副院長楊萬明當日在新聞發布會上表示，《意見》提出總體要求，明確工作舉措，健全工作機制，其主要特點包括統籌司法各領域精準發力、統籌各方力量綜合施策等。（中國法院網）

內地KOL支持嚴懲明星逃稅

微博大V（KOL）「頑皮的郭貝勒」（粉絲124.9萬）支持嚴懲高淨值文娛人群逃稅，他說它們（高淨值文娛人群）都以為財富和地位，是靠努力奮鬥得來的，可實際是靠資本的運作，背後的關係，和大眾的紅利得來的。名利雙收和功成名就，也不過是運氣和機遇罷了，換個位置，打工人可能做得更好。

他稱，（高淨值文娛人群）一場演出，一集節目，就掙了打工人一輩子掙不到的薪資，然而卻還偷逃稅款。最後還要噁心你，說你是小鎮做題家，科學家和演員地位相同。

「這個社會，可以沒有科學醫學，還是可以沒有綜藝選秀，可以沒有工人農民，還是可以沒有演員歌手。到底誰建設的國家，誰為社會創造了價值。什麼時候開始，我們對明星的要求，竟成了遵紀守法和足額納稅。甚至連公共道德，都放到次位了，至於作品實力，已經無足輕重了。是它們太拉胯，還是我們的底線被無限放低。」他問。

他建議，補繳後，受行政處罰的，依然要追究其刑事責任，否則只會助長僥倖心理，「多判幾個就老實了」。

根據《商業銀行理財產品銷售辦法》，明確私人銀行客戶標準的設置為金融淨資產達到600萬元（含）人民幣以上即是「高淨值客戶」，但這一標准在各家銀行中的具體執行並不統一，從人民幣600萬元到1000萬元不等。

+ 6

打擊壟斷和不正當競爭行為

《意見》著眼於切實維護統一的市場競爭秩序，提出依法打擊壟斷和不正當競爭行為。其中明確，加強對平台企業壟斷的司法規制，及時制止利用數據、算法、技術手段等方式排除、限制競爭行為，依法嚴懲強制「二選一」、大數據殺熟、低價傾銷、強制搭售等破壞公平競爭、擾亂市場秩序行為，防止平台壟斷和資本無序擴張。

會上談及反壟斷、反不正當競爭的審判工作，最高人民法院民事審判第三庭副庭長李劍表示，法院將依法妥善處理互聯網領域壟斷和不正當競爭糾紛，正確實施反壟斷法、反不正當競爭法及相關司法解釋，同時還將健全與市場、金融、互聯網等監管部門的工作銜接機制。

阿里巴巴創始人馬雲於2018年12月18日在北京人民大會堂出席改革開放40周年。（Getty Images）

打擊自媒體勒索、疫情詐騙、規範非法經營

《意見》指出，依法嚴厲打擊自媒體運營者藉助輿論影響力對企業進行敲詐勒索行為，以及惡意詆譭商家商業信譽、商品聲譽等不正當競爭行為。完善競爭案件裁判規則，適時出台反壟斷民事訴訟司法解釋。

《意見》稱，研究制定審理非法經營刑事案件司法解釋，嚴格規範非法經營刑事案件定罪量刑標準。研究制定辦理瀆職刑事案件適用法律問題司法解釋，對國家工作人員妨害市場經濟發展的瀆職犯罪處理問題作出規定。

針對疫情防控和經濟社會發展，《意見》提出，依法嚴懲利用疫情詐騙、哄抬物價、囤積居奇、造謠滋事，以及製售假劣藥品、醫療器械、醫用衛生材料等犯罪，維護疫情防控期間生產生活秩序。妥善處理疫情引發的合同違約、企業債務等糾紛案件，準確適用不可抗力規則，合理平衡當事人利益。

中小型淘寶供應商的代表於2011年11月23日在杭州的淘寶總部前抗議。（Getty Images）

推進兩岸三地規則銜接機制

《意見》指出，要推進內地與港澳、大陸與台灣規則銜接機制對接，並提出「探索簡化港澳訴訟主體資格司法確認和訴訟證據審查認定程序，拓展涉港澳案件訴訟文書跨境送達途徑，拓寬內地與港澳相互委託查明法律渠道」。

網民說：