內房嚴冬｜人行、銀保監會據報要求國有銀行提供至少6000億淨融資

外電引述知情人士透露，中國金融監管機構要求國有銀行在今年剩下的四個月內，向陷入困境的房地產行業提供至少6000億元（人民幣．下同）的淨融資，以協助緩解房產市場日趨嚴重的流動性危機。

知情人士稱，人民銀行和銀保監會除了鼓勵銀行抵押貸款和向開發商提供貸款外，還鼓勵銀行購買開發商發行的債券，並投資於項目交付的貸款計劃。



外電報道提到，中國人民銀行和銀行保險監督管理委員會近期要求中國工商銀行、建設銀行等六家國有銀行，各自至少提供1000億元的融資支持，形式包括抵押貸款、向開發商提供貸款或購買其債券。

報道稱，這次貸款目標金額幾乎相當於整個銀行業在上半年的房地產貸款增長。中國人民銀行的數據顯示，未償還房地產貸款比去年同期增長4.2%，是有記錄以來最慢的速度。

國家統計局新聞發言人就2022年8月份國民經濟運行情況答記者問，房地產市場仍然還在下行，房地產開發投資同比降幅比上月擴大。1-8月份，房地產開發投資同比下降7.4% ，降幅比上個月擴大了1個百分點。其中，住宅投資68878億元，下降6.9%。

知情人士稱，中國央行和銀保監會除了鼓勵銀行抵押貸款和向開發商提供貸款外，還鼓勵銀行購買開發商發行的債券，並投資於項目交付的貸款計劃。（視覺中國）

李克強：穩住經濟大盤對就業和民生至關重要

9月28日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開會議，對穩經濟大盤四季度工作再部署、推進再落實，並強調，圍繞重點工作狠抓政策落實，促進經濟回穩向上確保運行在合理區間。

他説，二季度前期經濟明顯下滑，經過艱辛努力，扭轉了經濟下滑態勢，三季度經濟總體恢復回穩，當前困難群眾增多，要紮實保民生、兜底線，穩住經濟大盤對就業和民生至關重要，經濟大省要發揮穩經濟挑大梁作用。

他指出，要用好政策性開發性金融工具，根據地方項目需求合理確定額度投放，加快資金使用和基礎設施項目建設，在四季度形成更多實物工作量。用好專項再貸款、財政貼息等政策，加快推進製造業、服務業、社會服務等領域設備更新改造，儘早形成現實需求。同時，依法依規提前下達明年專項債部分限額。因城施策運用政策工具箱中的工具，支持剛性和改善性住房需求，實施好保交樓政策。