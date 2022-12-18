胡錦濤兒子將任鄭州市委書記？官方闢謠刪文，自媒體負責人投案

撰文：許祺安
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山東自媒體大魯網12月16日發出〈胡海峰任河南省委常委、鄭州市委書記〉文章，引發熱議。鄭州網信公安部門指出，大魯網發布不實人事資訊，經網友舉報後被責令刪除，已立案調查。

據了解，大魯網12月16日發出〈胡海峰任河南省委常委、鄭州市委書記〉一文，文中指出「日前中共中央批准，胡海峰任河南省委常委、委員，任鄭州市委書記。」大量鄭州自媒體都轉載該消息。隨後，官方闢謠稱該消息不實，已責令刪除。

轉鄭州網信公安部門指出，轉載有關不實資訊的「鄭東身邊事兒」、「鄭州身邊事」、「非常鄭州」、「都市home」等個人自媒體，也被責令刪除，網信公安部門已立案調查。鄭州各自媒體負責人已陸續向警方投案。

麗水市委書記胡海峰。（微信）

《正觀新聞》報道，「大魯網」並不屬於官媒，是個人自媒體，註冊地點是山東。2018年3月7日，其名稱從「子語漫步」改名為「藏沙」；2019年1月25日，「藏沙」改名為「子語漫步」；2020年6月30日， 「子語漫步」改名為「大魯網」。

胡海峰是胡錦濤之子。資料顯示，他生於1972年，早年任職於企業界，曾任清華控股公司高級工程師、同方威視技術公司總裁，

2010年轉任「浙江清華長三角研究院」黨委書記。2013年，胡海峰轉往政界發展，先是「掛職」嘉興市委副書記，2016年3月被推舉為嘉興市長。2018年7月，胡海峰出任浙江麗水市委書記，成為該省最年輕的地級市書記。

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