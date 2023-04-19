｢數位灣區｣演算法倫理倡議發布　提出人與演算法和平共處五項原則

伴隨著人工智慧技術的進步以及新一代數位技術的廣泛使用，其中的倫理問題已成為人類社會面對的重大挑戰，引起各界人士的強烈關注。

4月16日，中國工業與應用數學學會（CSIAM）金融科技與演算法專委會在北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院（UIC）舉辦的粵港澳大灣區人工智慧、區塊鏈與金融科技國際學術會議暨專委會年會上，發布了《「數位灣區」演算法倫理倡議》。



據悉，協議由香港中文大學（深圳）高等金融研究院研究員及專委會常務委員本力、騰訊研究院高級研究員曹建峰、華南理工大學崔巍教授、北師港浸大黃濤副教授等宣讀。

倡議指出，建設數字中國是推進中國式現代化的重要引擎，粵港澳大灣區正借力數位技術和數字經濟實現高品質發展。可以預見，「數位灣區」將把握新一代資訊技術的發展機遇，促進實體經濟與數位技術深度融合，加快數字社會建設步伐。

但是，數位化轉型所帶來的問題既具有創新性，也有複雜性。在其中，由人類負責的操作、決定和決策越來越多地被委託給了演算法。演算法不但頻繁地影響商業交易、政府決策、社會進程的發生，還影響著人們的感知、理解和行為，技術與人的邊界越來越模糊。

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為此，該專委會向在粵港澳大灣區從事演算法研究、開發、應用、推廣相關的人士和組織發出五項演算法倫理倡議，包括：

一、任何演算法的創建、開發和使用都應充分尊重和保護人類的尊嚴,將包括用戶人身、隱私、財產、名譽等在內的個人基本權利置於其他利益之上。

二、在深刻地改變人類社會，賦能各個產業，為用戶和社會帶來重大利益的同時，演算法不應濫用於侵佔和損害公共利益，以及影響社會的多樣性、包容性和可持續發展。

三、應高度警惕和敬畏演算法潛在的失控風險，嚴格限定演算法的應用範圍，回避目前人類尚難以理解和控制的演算法決策行為，及公序良俗中的道德「禁區」。

四、演算法的創建、擁有者應承擔其帶來的道德後果，在包括研究開發、設計製造、部署應用、使用推廣在內的每一個環節和步驟，都應明確責任，確立倫理問責機制。

五、針對事先未預見的演算法倫理問題，應持續審查、監控、評估演算法倫理風險，暢通內外部投訴、質疑、回饋、補償及改進機制，使演算法在創新、發展中不斷實現道德進步，更好地改善社會福祉。

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會議專門設置了金融科技倫理論壇，就「生成式AI時代的人工智慧倫理治理實踐路徑」「人工智慧新時代的金融科技倫理」等主題展開了深入探討，中國工業與應用數學學會（CSIAM）金融科技與演算法專委會主任、北京大學電腦學院教授、區塊鏈研究中心主任陳鐘出席。

本次大會彙聚了諾貝爾經濟學獎得主、美國科學院院士Robert John Aumann，中國科學院院士張繼平、湯濤等五位中外院士，以及Adam Brandenburger教授、Abraham Neyman教授等五位元世界級學術組織會士，線上線下逾1800人參與會議。