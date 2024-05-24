「山崎麵包」接班人飯島佐知彥傳總公司身亡　驚人內幕曝光

撰文：中天新聞網
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日系麵包公司「山崎麵包」（Yamazaki）副社長飯島佐知彥於今年1月驚傳在總公司身亡。

員工透露，佐知彥生前精神狀況就不穩定，常常自言自語，醫生也曾建議他「先好好休息」。

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根據日本《週刊新潮》報道，「山崎麵包」現任社長飯島延浩為第二代掌門人，原本交由長男幹雄經營，但卻業績不佳，甚至出現負債，老社長因此決定培養老二佐知彥接班，讓幹雄與佐知彥都擔任副社長，但公司主要業務責任皆在佐知彥身上。

有員工透露，佐知彥在擔當重責大任後開始出現異狀，精神狀況不穩定，也時常一人自言自語。

2022年底，公司突然發布命令，讓佐知彥與幹雄的職務內容大風吹。當時員工們就紛紛揣測，是佐知彥出問題，才導致老社長做出這樣的決定。

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據悉，佐知彥曾就醫，當時醫生建議他「先好好休息」。

不料，就在今年1月佐知彥在總公司12樓被發現有狀況，雖然緊急叫救護車送醫，但仍不治身亡，傳出可能是死於輕生。老員工也指出，老社長常會為了經營問題罵兒子，長男幹雄態度較為「豁達」，但次男佐知彥容易精神緊繃。

《週刊新潮》曾向山崎麵包總公司詢問，公司回應：「此事有關個人隱私，不方便回答。」同時強調，週刊的訊息與相關問題與事實不符。

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