怪病CCHF亞洲現蹤2死　「眼鼻流血」發病2週喪命　死亡率30%

由病毒性蜱蟲（tick）傳染、可能感染多種動物、家畜，甚至是人類的致命傳染病「克里米亞─剛果出血熱（Crimean-Congo haemorrhagic fever，CCHF）」近期在南亞巴基斯坦地區爆發，至今已釀2死，當局亦頒布緊急措施、以防疫情擴大。



綜合《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報道，疫情爆發點位於基斯坦的第三大城市拉瓦爾品第（Rawalpindi），分別來自哈茲羅（Hazro）的男子伊姆蘭（Imran）、Jund地區的女子基蘭（Khiran）在感染CCHF病毒後死亡，引起當局重視。

CCHF由蜱類為常見傳染媒介（ECDC）

CCHF由蜱類為常見傳染媒介（ECDC）

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疫情爆發造成2人死亡後，阿托克（Attock）和其他地區頒布緊急狀態。

為阻疫情擴大失控、展開大規模行噴灑和清潔作業，同時緊急設立檢查站「全天候確保所有市場的動物的健康與衛生」，另外呼籲民眾盡可能避免攜帶兒童前往市場。

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CCHF由蜱類為常見傳染媒介，可能出現的症狀輕則關節疼痛、頭痛、嘔吐，重則眼睛出血、嚴重流鼻血、大範圍且嚴重的瘀傷，在發病的2週內就有高致命風險，死亡率約為30%。

相關單位也因此頒布緊急措施，以防止病毒傳播。

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