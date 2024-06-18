日本富士山五合目吉田線閘門竣工　7月1日起登山人數限4,000

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並將開始徵收通行費，五合目登山道入口處閘門6月13日動工興建，現已竣工，7月1日起啟用。



政府在富士山5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）的吉田口登山步道入口處安裝一道高1.8米、全長8米的閘門。步道下午4時至隔天清晨3時關閉，禁止入內。

除了確認在山屋居住的人之外，每天登山人數限制在最多4000人。

當局也派出「登山指導員」到現場，就登山客的危險或是有失公德的行為提點。

山梨縣政府會在7月至9月中旬開山期間，7月1日至9月10日之間使用閘門。人們過閘前，須先收費處支付通行費2000日圓（約100港元）。他們其後將取得相當於閘門通行證的手腕帶。

吉田口登山道在2023年約有14萬人使用，山梨縣計劃將通行費所得用於興建應對火山噴發時的避難所。

日本富士山除了出現「打卡之亂」，還有不少人以「彈丸登山」的方式登山看日出，意外頻生。山梨縣政府為管控人流，就登山人數設限，並實行徵收通行費，而五合目登山道入口處安裝大門的工程2024年6月13日展開。（日本放送協會影片截圖）

日本山梨縣政府為管控登上富士山的人流，就登山人數設限，並將開始徵收通行費，五合目登山道入口處閘門6月13日動工興建，現已竣工，7月1日起啟用。（日本全日本新聞網影片截圖）

盼遊客分散各處觀光

「彈丸登山」指的是晚上出發直接行均山頂，看完日出後下山，不在山屋過夜休息。 這種「0泊2日」的登山方式有較大風險，人們可能因睡眠不足發生意外，也可能因身體沒有足夠時間適應海拔升高，容易引發高山症和失溫。

山梨縣知事長崎幸太郎6月17日說，7月起實施新規都是為避免「過度旅遊」以及「彈丸登山」對人們造成的危險。至於熱門景點架設黑布，他期盼未來將有更多拍攝點，推動高質素觀光旅遊。

日本山梨縣政府今夏開始向登山遊客徵收通行費2000日圓（約100港元），同時就登山人數設限，7月1日起實施。（Getty）

河口湖町2024年5月21日架起黑色遮光網，擋住富士山景觀。山梨縣知事長崎幸太郎6月17日也有回應事件，並說希望旅客多到不同的地方遊玩。（路透社）

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