日本男託清潔公司執屋　驚見失蹤10年母親遺骸　化成白骨伏屍氈下

情節離奇峰迴路轉！日本一間清潔公司受屋主20多歲男子委託，打掃自家住宅，結果清潔到一半，竟發現「一具人骨」，嚇得報警處理。沒想到，這具骸骨竟是屋主失蹤10年的母親，連屋主都嚇傻直喊「母親妳怎麼在這？」



清潔公司職接受委託時，意外發現人骨：（按圖了解）

話說清潔人員在事主房間內拾獲很多超過10年前的物品。（YouTube截圖 / スッキリンお片付けチャンネル）

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清潔公司「スッキリンお片付けチャンネル」在YouTube分享一段影片，直指接到兵庫縣一名20多歲男性客戶委託，1家4口的房子，屋主因為要搬家，決定請他們來打掃。

清潔人員在清理完2間房間後，準備掃第3間房，這間相當雜亂，堆滿了食物垃圾、報紙、衣服等，幾乎連路都很難走。可怕的是，人員在翻開氈子時，竟看到長長一根人骨，拿起來觀察後嚇得忍不住驚吐「等一下，人骨？」隨後發現不對勁，立刻手中放下骨骸，嚇壞喊着「我真的很害怕」，嚇到後退了一步。

人員原本還以為是模型，但發現人骨周圍，竟還有脂肪溶解的痕迹，嚇得起身離開現場，邊走邊喊「哦天，這很危險」，不敢相信自己發現屍體，立即回報屋主。

屋主本人也嚇傻直喊，「呃……咦？真的嗎？」沒想到，那具骸骨，竟是消失10年的母親。屋主也傻眼透露，母親大約10年前消失，也被警方列為失蹤人口，房間也塵封再未打開，他也不知為何母親會在房間中。

原來屋主和父母、姊姊1家4口住在一起，父母從以前就感情不好，即使住在同一屋簷下，但他們各自在自己房間內生活，姊姊因工作搬走，父親2年前離世，而他獨自住在這裏，自己也不清楚母親為何失蹤。事件曝光後，當局派出20名警察到現場調查，至於是否構成犯罪，警方正在釐清當中。

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