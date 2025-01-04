美國醫務總監：飲酒增加患癌風險　建議加入警示標籤

美國醫務總監（Surgeon General）認為，酒精飲料都應貼上致癌風險標籤，警惕消費者飲酒會增加罹患乳腺癌、結腸癌、肝癌和其他癌症的風險。



路透社報道，美國醫務總監穆爾蒂（Vivek Murthy）1月3日在一份諮詢報告中，呼籲重新評估飲酒頂限指導原則，以便人們在決定是否飲酒或飲多少酒時，能夠權衡患癌風險。

穆爾蒂的辦公室在一份聲明中說：「飲酒至少增加七種癌症的患病風險，是美國僅次於吸煙和肥胖症的第三大可預防癌症誘因。」

聲明亦指，酒精每年在美國導致10萬宗癌症病例和2萬宗癌症死亡病例，比1.35萬宗與酒精相關的交通事故死亡人數還要多。

報告稱，美國每年約有2萬人死於與酒精相關的癌症。

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美國1988年起規定酒精飲料必須貼上健康警示標籤，建議孕婦不要喝酒，以及喝酒會影響駕車或操作機械的能力。這個標籤36年來沒有改變過。

穆爾蒂辦公室在聲明中說：「無論飲甚麼酒，包括啤酒、葡萄酒和烈酒……飲酒與至少七種癌症風險的直接因果關係已得到證實。」這七種癌症包括食道癌、口腔癌、喉癌和聲帶癌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

