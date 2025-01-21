特朗普就職美國總統首天　冀最快今年訪華｜持續更新

【特朗普上任日期 / 就職典禮時間 / 上台 / Trump Inauguration】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，就職典禮在首都華盛頓的國會山莊圓形大廳舉行，特朗普當地中午12時（香港時間21日凌晨1時）正式宣誓就職。第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）、拜登（Joe Biden）夫婦、多位美國前總統等都出席典禮。



2025年1月21日，美國總統特朗普與第一夫人梅拉尼婭參加總統巡遊。（Reuters）

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【10:29】特朗普形容朝鮮為「核力量」國家，又預計朝鮮領袖金正恩會對自己重返白宮「感到高興」。

【10:09】特朗普宣布，暫停美國對外國的援助90天，以作審視。

【09:52】特朗普稱美國或停止向委內瑞拉購買石油，同時會要求歐盟購買美國的石油和天然氣，或向歐盟產品徵收關稅，以應對歐美之間的貿易逆差。

【09:43】特朗普表示有意訪華，指可能最快在今年成事。

【09:41】特朗普認為，沙特阿拉伯會簽署《亞伯拉罕協議》（Abraham Agreement），與以色列建立正常關係。

【09:31】特朗普提出普遍關稅的構想，但現時仍未準備好。

【09:29】古巴國家主席迪亞斯卡內爾（Miguel Diaz-Canel）回應特朗普再將古巴列為資助恐怖主義國家，批評對方傲慢和無視真相。迪亞斯卡內爾指特朗普向古巴進行經濟包圍，導致當地物資短缺，前往美國的古巴移民增加。

【09:24】特朗普簽署行政命令，下令退出世界衛生組織（WHO）。

【09:16】特朗普下令司法部長在75天內不會對TikTok採取行動，同時表示如果中國拒絕批准收購TikTok協議，華府或會中國產品徵收關稅。

【09:13】特朗普：對加沙停火協議沒太大信心。

【09:11】特朗普：烏克蘭總統澤連斯基希望達成俄烏停火協議，但普京無意停火的舉動是在打擊俄羅斯。

特朗普1月20日簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織，以及推遲TikTok不賣就禁的法例。（Reuters）

【09:03】特朗普：或會進行TikTok的交易，指美國應該取得一半控制權。他稱自己對TikTok有好感，又不排除聯合經營的可能，而簽署TikTok相關的行政命令，賦予自己關閉或出售TikTok的權力。

【09:00】特朗普說他會與俄羅斯總統普京會面，但未有實際日期，亦可能很快與對方通話，並認為需要盡快結束俄烏戰爭；他又指為了國際安全需要格陵蘭。

【08:57】特朗普簽署行政命令，成立政府效率部。

【08:54】特朗普表示，北約需要付出更多，指他們應將國防開支佔GDP的比例增至5%。

【08:49】特朗普稱考慮向墨西哥及加拿大產品徵收25%關稅，估計2月1日起執行。他亦簽署行政命令，將美國南部邊界列為國家緊急狀況。至於他被問到華府會否派特種部隊到墨西哥時，特朗普表示有可能，並指應該將販毒集團列為恐怖組織。

【08:43】特朗普在白宮簽署特赦1500名與國會騷亂相關人士，稱希望他們可以在當天出獄。

特朗普1月20日重返白宮後，隨即簽署多項行政命令。（Reuters）

【08:39】特朗普撤銷拜登時代對約旦河西岸以色列極右殖民者的制裁，以及取消在北極鑽油上限範圍的限制。

【08:38】特朗普宣布特赦多人，包括在參與國會騷亂的人士。

【08:32】拜登在2021年簽署一項行政命令，確保2030年起出售的新汽車其中一半為電動車的規定，遭特朗普廢除。

【08:19】特朗普簽署保障言論自由及廢除聯邦政府審查的行政命令，批評拜登政府在過去4年打壓美國民眾在網上平台的言論自由。

【08:17】特朗普廢除拜登簽署、將古巴剔除在資助恐怖主義國家名單外的行政命令。

【08:07】參議院以99票贊成、0票反對，通過魯比奧（Marco Rubio）成為國務卿的提名。

【07:52】特朗普開始簽署一連串行政命令，包括退出《巴黎協定》的文件，要求聯邦工作人員立即親身返回辦公室工作的文件，以及廢除78項拜登時代的行動命令和備忘錄等。

【07:39】特朗普透露，將簽署結束政府言論審查的行政命令。

【07:21】特朗普向支持者發表講話，稱將要求聯邦工作人員親身返回辦公室工作，這意味他們將不能再遙距辦公。他還宣布，美國立即退出巴黎氣候協議。

【06:12】特朗普參加總統巡遊。

【03:15】特朗普在美國會總統室簽署重要文件。

【01:45】美國總統就職典禮結束，特朗普將前往美國會總統室簽署重要文件，包括提名內閣成員文件、備忘錄、公告或行政命令等。

【01:25】特朗普說，今天將簽署一連串行政命令，將在美國南部邊界宣布國家緊急狀態，所有非法入境將被停止，將恢復「留在墨西哥」政策，將重整貿易體制，對外國徵收關稅和徵稅以使美國公民富裕起來。

2025年1月21日，美國總統特朗普發表就職演說。（Reuters）

【01:10】特朗普發表就職演說，稱美國的黃金時代現在開始，自己將建設自豪、繁榮和自由的美國。他表示，美國政府正面臨信任危機，必須誠實地面對其所面臨的挑戰。

【01:06】Punchbowl引述消息稱，特朗普將退出巴黎氣候協定。

【00:59】正副總統宣誓就職開始，由副總統萬斯先宣誓，再來才是特朗普，由最大法院首席大法官主持。

萬斯宣誓。（美國國會直播畫面）

【00:43】特朗普進場。

【00:40】萬斯進場，即將先行宣誓就任。

【00:38】拜登與賀錦麗進場。

【00:37】新任第一夫人梅拉尼婭進場。

【00:24】拜登夫人吉爾進場。

拜登夫人吉爾2025年1月20日抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（Reuters）

【00:20】特朗普家族成員進場。

【23:51】特朗普抵達國會山莊。

受邀嘉賓2025年1月20日抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（Reuters）

【23:43】拜登與特朗普離開白宮，前往國會山莊準備參加就職禮。

拜登：歡迎回家

【23:30】特朗普夫婦已抵達白宮，拜登夫婦在門口迎接，歡迎他們入主白宮。當特朗普走出他的轎車時，拜登對他說： 「歡迎回家」。

計劃出席特朗普就職典禮人員名單

會出席特朗普就職禮的外國政界人士包括中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正、意大利總理梅洛尼、阿根廷總統米萊、日本外相岩屋毅、印度外交部長蘇傑生、澳洲外長黃英賢、厄瓜多爾總統諾博亞、英國改革黨領袖法拉奇、德國選擇黨聯合領導人克魯帕拉、德國保守派聯盟黨的外交政策發言人哈特、柏林駐美國特使米凱利斯、法國駐華盛頓大使比利。

中國國家主席習近平特別代表、國家副主席韓正出席特朗普就職典禮。（Reuters）

會出席特朗普就職禮的業界人士全球首富馬斯克、亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）、蘋果公司（Apple Inc.，AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）、Alphabet與谷歌（Google）CEO桑達爾·皮查伊、TikTok行政總裁周受資、法國億萬富翁兼科技企業家澤維爾·尼爾（Xavier Niel）。

2025年1月20日，全球首富馬斯克抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（Reuters）

拜登離任前新帖文

【23:22】卸任在即的拜登在社交網站發布與妻子吉爾在白宮的合照，並指「我們愛你，美國。」

賓客陸續抵達國會山莊

【23:15】賓客陸續抵達國會山莊準備參加就職禮，據美媒指，世界首富馬斯克（Elon Musk）已經抵達。

2025年1月20日，樂隊在國會山莊內演奏（Reuters）

拜登夫婦2025年1月20日早上在白宮迎接特朗普夫婦（REUTERS）

特朗普抵白宮獲拜登迎接

【22:56】特朗普與梅拉尼婭已經抵達白宮，獲拜登夫婦迎接。兩對夫婦將按照傳統舉行茶聚。

特朗普夫婦2025年1月20日早上抵達白宮，與卸任在即的拜登及其妻子吉爾茶聚，圖為4人在白宮門前合照（Reuters）

2025年1月20日早上，特朗普與妻子梅拉尼婭抵達白宮，並將與拜登茶聚（Reuters）

【22:50】路透社引述即將上任的白宮官員表示，特朗普將在就職後發布行政命令，宣布美國聯邦政府將只承認男性和女性兩種性別。

2025年1月20日早上，即將卸任的拜登夫婦、賀錦麗夫婦在白宮前合照（Reuters）

萬斯抵達白宮獲賀錦麗迎接

【22:43】特朗普將前往白宮，在就職禮前晤拜登。

準副總統萬斯則已抵達白宮，獲即將卸任的副總統賀錦麗迎接。

2025年1月20日早上，美國準副總統萬斯夫婦抵達白宮，獲即將卸任的副總統賀錦麗夫婦迎接（Reuters）

美媒：特朗普不會在就職首天徵新關稅

【22:39】美媒引述消息人士指，特朗普計劃發布貿易政策相關的備忘錄，但不會在就職第一天徵收新關稅。

普京指俄願與美國就烏克蘭局勢對話

【22:36】俄羅斯總統普京恭賀特朗普上任，並指俄羅斯願與美國就烏克蘭局勢對話。

特朗普兒女現身

【22:21】特朗普的多名家人也有現身教堂，出席總統就職禮前的教堂祈禱儀式，包括女兒蒂法尼（Tiffany Trump）、幼子巴倫（Barron Trump）等。

特朗普女兒蒂法尼（Tiffany Trump）與丈夫2025年1月20日早上出席總統就職禮前的教堂祈禱儀式（Reuters）

特朗普幼子巴倫（Barron Trump）2025年1月20日早上出席總統就職禮前的教堂祈禱儀式（Reuters）

準官員：特朗普將宣布國家邊境緊急狀態

【22:05】路透社引述即將就任的白宮官員表示，特朗普將簽署行政命令宣布國家能源緊急狀態，也將宣布國家邊境緊急狀態。

根據即將上任的官員指，特朗普將簽署關於通脹的備忘錄，並會採取行動結束美國「出生公民權」。

特朗普上任：美國時間2025年1月20日早上，特朗普到教堂參與祈禱儀式，圖為他在場內與準副總統萬斯交談（Reuters）

特朗普梅拉尼婭現身

【21:48】特朗普與妻子梅拉尼婭已抵達位於白宮附近的歷史地標聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church），他會按照傳統參與祈禱儀式。

美媒：特朗普將下令恢復建邊境牆

【21:45】特朗普上任後將簽署一系列行政命令，據霍士新聞（Fox News）報道，其中11項行政命令會與邊境有關，在一項命令中，特朗普將指示聯邦政府恢復興建邊境圍牆。

報道又指，特朗普將授權部署士兵到邊境。

2025年1月20日早上，即將上任的美國候任副總統萬斯與妻子抵達華盛頓特區一間教堂（Reuters）

拜登在任期最後時刻做什麼？

【21:33】即將卸任的總統拜登（Joe Biden）在任期最後時刻向多人提供「預先特赦」，據路透社報道，拜登是為保護一批可能因反對特朗普而遭其報復的政界人士。

獲「預先特赦」者包括美軍前參謀長聯席會議主席、退役陸軍上將米利（Mark Milley）、美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）前所長福奇（Anthony Fauci）、前共和黨眾議員利茲切尼（Liz Cheney）等。

特朗普在就職禮前會做什麼？

【21:19】根據行程，特朗普在美國時間1月20日早晨會先到位於白宮附近的教堂，然後再前往白宮，與拜登一同喝茶，兩人之後會一起乘車前往國會山莊出席就職儀式。

在宣誓上任後，特朗普還會出席白宮橢圓形辦公室儀式、巡遊、舞會等行程。

2025年1月20日特朗普上任前夕，墨西哥邊境城市Piedras Negras仍有不少人排隊，尋求美國庇護（REUTERS）

【21:00】美媒引用消息，提前曝光特朗普就職演說部份內容，他將在演說中呼籲掀起「常識的革命」（revolution of common sense）。

特朗普的就職典禮2025年1月20日在美國國會山莊內的圓形大廳上演，圖為1月20日清晨的國會山莊外貌（REUTERS）

將與拜登一同乘車前往就職禮

【20:55】據美媒報道，特朗普與拜登在1月20日會有不少相處時光，包括拜登夫婦會在白宮迎接特朗普夫婦，一同喝茶，特朗普與拜登又會乘坐同一輛車前往國會山莊出席就職禮。

在4年前的拜登就職禮上，由於特朗普沒有出席，故此兩人沒有一同乘車。

2025年1月15日，華盛頓特區的工作人員繼續為特朗普的就職禮作準備，包括加設移動式廁所（Reuters）

就職日傳統：交給新總統的信

【20:53】在新政府上任前，即將離任的美國總統會將一封信留在白宮的橢圓形辦公室中的辦公桌內，留書給下任總統。外界關注總統拜登（Joe Biden）會否繼續延續這項歷經多任美國總統的傳統，據美媒引述消息人士指，拜登計劃給特朗普寫信。

這傳統最初源於美國第40任總統列根（Ronald Reagan），他當時就在離開橢圓形辦公室前，將一封留給繼任者老布殊（George H. W. Bush）的信放在辦公桌內，內容簡明有趣。