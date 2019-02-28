【越南特金會】從互笠高帽至提早收隊　回看美朝峰會「走樣」過程

美國總統特朗普與朝鮮領袖金正恩一連兩日的越南特金會，最終以未能達成協議收場。兩人從周三（27日）一開始親切地握手，互稱對峰會非常有期望，至次日（周四）正式開始雙邊會談，卻是談不攏，更取消工作午餐和簽約儀式，提早收隊離場。為何會走向這個結局？本文為讀者重溫整個越南「特金會」過程。

外界對越南特金會的期望頗高，第一次「特金會」2018年6月在新加坡順利舉行，特朗普與金正恩簽署聯合聲明，內容包括建設新美朝關係、美國與朝鮮同意合作發掘韓戰中被俘和失蹤美軍遺骨等，令外間對第二次「特金會」有更高期待，預期有機會達成《河內宣言》，甚至是韓戰的終戰宣言等。

越南特金會：金正恩從平壤出發，乘坐66小時火車後抵達越南同登火車站。（路透社）

金正恩乘火車抵越南 坐足66小時

為了這次特金會，金正恩可謂極有「誠意」。他捨易取難，不坐飛機，寧願乘坐配套齊全的專用火車展開「大長征」，從平壤一直坐至越南同登市，中途穿越大半個中國，由2月23日下午開始出發，至2月26日上午才抵達越南，全程近66小時。

韓國媒體報道，金正恩的專用列車平均時速為66.8km，僅是中國高鐵速度的五分之一。中國各地也因此間歇封路，有市民在網上表達不滿。

金正恩抵達越南同登後，還要再轉乘轎車前往越南首都河內，車隊抵達河內時，金正恩受到越南代表的熱烈歡迎。他之後入住市中心的河內梅利亞酒店，同日晚上前往朝鮮駐越南大使館視察，並提起爺爺金日成與越南前國家主席胡志明的交情。

另一方面的特朗普，則輕輕鬆鬆乘坐空軍一號前往河內，在2月26日晚上抵達，入住河內JW萬豪酒店。

越南特金會：特朗普和金正恩會面後坐下來短暫交流，期間兩人臉上都充滿笑容，氣氛融洽。（路透社）

首日峰會 兩人有說有笑

首日峰會於周三（27日）晚上舉行，兩人在河內索菲特傳奇大都會酒店（Sofitel Legend Metropole Hanoi）會面，這是兩人自新加坡「特金會」後，時隔261天再次相見，兩人握手問好、短暫交談。

會面之初，兩人略顯呆滯，但之後逐漸進入狀態，臉上都出現更多表情及笑容，而且互講好說話。特朗普繼續不理國內輿論，在記者面前稱呼金正恩是「偉大領袖」，又形容兩人關係甚佳，期待第二次「特金會」比第一次更成功。

金正恩也賣口乖，指堅信這次峰會將取得所有人都歡迎的成果。兩人之後共進晚餐，從照片可見，兩人有說有笑。

次日朝鮮國營媒體朝中社也在報道中，大讚這次晚餐會面，形容「兩國人員親切地圍坐在圓桌旁，在和樂融融的氣氛下進行了坦誠、深入的交流」。

越南特金會：美朝首腦在峰會首日圍坐在圓桌一起進餐，期間特朗普還向各人開玩笑。（路透社）

第二日峰會 雙邊會談談不攏

至次日早上，特朗普與金正恩先舉行單獨會談，外界對峰會成果仍感樂觀，尤其是金正恩在會談前釋放善意，既指相信會談一定能取得積極成果，又表明棄核決心，明言「若不棄核，我就不會在此。」他甚至稱歡迎美國在平壤開設聯絡處。特朗普對此也十分受落，認為是不錯建議。

金正恩當天更歷來首次回答外國記者的提問，讓現場不少記者也甚為雀躍。

兩人原定一對一會談約45分鐘，結果歷時約30分鐘，較預計為短，但峰會的真正轉捩點在兩人單獨會談後的擴大會議。

兩方加入更多官員參與討論，這場擴大會議最終較原定時間延長，「加時作賽」超過30分鐘，但原因不是談判太有成果、決定加時，白宮之後證實，雙方未能達成協議，意味外界對《河內宣言》的願望落空，外界大感錯愕。

越南特金會：兩位美朝領導人結束單獨會談後，雙方舉行擴大會談。美國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及白宮署理幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney）陪同特朗普出席擴大會談。（路透社）

分析指雙方未準備好

雙方沒取得共識後，就連原定的工作午餐也取消，更加不會有簽署聲明的儀式。特朗普與金正恩兩人各自返回酒店，峰會隨即提早結束，陷入無協議的局面。

美國總統特朗普之後見記者，證實雙方沒有達成協議，他解釋朝方要求解除所有針對該國的經濟制裁，但美方不能這樣做，所以最後「離場」。他並在下午4時多登上空軍一號，離開越南。金正恩則會繼續留在河內，3月1日至3月2日會在當地展開官方訪問。

峰會突然提早結束，讓不少人失望。前美國朝鮮政策特別代表尹汝尚（Joseph Yun）認為，峰會突然結束是因為欠缺準備。他解釋，峰會前通常會有很多工作層面的事務，以讓雙方達致共識，但這次峰會前，只有很少的準備工作。他又認為，現今美國的國內政局也可能會影響峰會。

特朗普近來受制於國內壓力，面對多重麻煩事，包括國家緊急狀態的爭議、前私人律師科恩的爆料案等，這些壓力也可能促使他無法隨意對朝鮮讓步，避免國內又出現輿論指責他的另一個把柄。