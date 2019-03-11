【一分鐘看世界】埃塞俄比亞空難、日本311地震周年、朝鮮式選舉

早晨，今天是3月11日，星期一。
陰晴不定的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
埃塞俄比亞空難
埃塞俄比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架載有149名乘客及8名機組人員的波音737 MAX 8客機，周日（10日）在起飛後6分鐘墜機，航空公司證實機上所有人不幸遇難，包括1名香港人。外媒陸續發布空難現場的照片，現場滿佈飛機的碎片殘骸及機上乘客的雜物。涉事客機為「新簇簇」的飛機，與2018年10月的印尼獅航空難中的飛機，為同一款機型。而營運出事客機的航空公司，安全紀錄較其他非洲同業良好，惟也曾發生過較大型的空難，重擊潛在用家的信心……（按此閱讀更多）
外媒陸續發布空難現場的照片，現場滿佈飛機的碎片殘骸及機上乘客的雜物。（路透社）
日本311地震周年
2011年3月11日，日本東北發生強烈地震，海嘯衝擊沿岸城市造成嚴重傷亡，海嘯同時引發福島核危機，大批居民撤離家園。8年過去，破壞的傷痕逐漸遠去，但日本人不願鬆懈，繼續宣傳防災訊息未雨綢繆。另一方面，日本因電力需求重啟部分核電站，同時發展火力發電填補需要。世界整體核能需求正在下降，但在可再生能源或新技術得以運用前，日本如何在安全及環保上取捨？（按此閱讀更多）
宮城縣石卷市的一條街，當年嚴重水浸遭受破壞的街道現已復修。（朝日電視）
朝鮮式選舉
朝鮮周日（10日）舉行第14屆最高人民會議代議員選舉。朝鮮勞動黨的機關報《勞動新聞》當天發表社評指出，在美朝首腦會談未能達成協定、國際制裁長期化的情況下，當局希望全民緊密團結。朝鮮領袖金正恩則有意將自己塑造成一名貼近民眾生活以及人性化的領導人，一改朝鮮過去神化領導人的宣傳方式。朝鮮式選舉不但有民眾載歌載舞，「神奇選票」上更只有一名候選人的名字……（按此閱讀更多）
「習特會」或延後
美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平原定3月底舉行的「習特會」料將延後舉行，相信是因雙方想先敲定各種細節，避免會晤像越南「特金會」一樣未能達成協議。韓媒則認為，兩國會在習近平訪美上互相較量……（按此閱讀更多）
「特金會」3.0？
美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周日（10日）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示，總統特朗普對再次與朝鮮領袖金正恩會晤持開放態度，但或須等一段時間才會舉行第三次美朝峰會……（按此閱讀更多）
必看話題文章
Barbie慶祝60大壽推「大坂直美」公仔 人氣歷久不衰因與時並進？
【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。
歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。