【一分鐘看世界】默克爾vs馬克龍、越南慘案家屬舉債、馬耳他記者

早晨，今天是11月27日，星期三。
天晴乾燥的早上，你需知道以下五宗國際新聞：
默克爾vs馬克龍
《紐約時報》報道德國總理默克爾（Angela Merkel）曾在柏林圍牆倒下30周年紀念晚宴上向法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抱怨，很厭倦要幫對方收拾爛攤子，並將之解讀為「法德在北約問題交火」。同時，歐盟委員會即將上任，法德的爭辯更被視為新任主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）即將要處理的難題……（按此閱讀更多）
《紐約時報》報道德國總理默克爾（Angela Merkel）曾向法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抱怨，很厭倦要幫對方收拾爛攤子。（Getty Images）
越南慘案家屬舉債
英國埃塞克斯郡（Essex）發生轟動全球的貨櫃車藏屍案，39名越南移民遭發現在貨車內身亡。司機目前承認兩項控罪。在遇難者中，16名死者的遺體由英國運抵越南。由於越南當局表明只會墊支、沒義務承擔運返費用，有死者家屬不惜舉債，只望可以替親人舉行一場傳統葬禮……（按此閱讀更多）
越南慘案的死者遺體運返家鄉。有死者家屬不惜舉債，只望可以替親人舉行一場傳統葬禮。（美聯社）
馬耳他記者
馬耳他政府出現多個人事變動，總理馬斯喀特（Joseph Muscat）內閣三名官員相繼辭職，他們都被指與一名偵查記者加利齊亞（Daphne Caruana Galizia）在2017年被殺案有關。案中一名偵查女記者生前經常揭露貪腐醜聞，曾被列入「28位塑造及動搖歐洲的人」，卻在2017年遭遇汽車炸彈襲擊慘死……（按此閱讀更多）
英國大選
英國國會將在大選後5日，即12月17日復會。首相約翰遜（Boris Johnson）表示，若保守黨勝出大選讓他繼續擔任首相，政府會在同月19日制定立法議程。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）拒絕為反猶太言論風波道歉。郝爾彬另外提出文件證據，指約翰遜在貿易談判中把「國民保健服務」「放上枱」……（按此閱讀更多）
Twitter刪帳戶
美國社交媒體Twitter宣布，即將刪除逾六個月未有登入的非活躍帳戶，除非於12月11日期限前再次登入。公司解釋，做法是因為未有登入的帳戶未能同意已經更新的私隱政策。這是公司首次大規模清除非活躍帳戶……（按此閱讀更多）
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