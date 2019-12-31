【一分鐘看世界】中美將簽首階段協議、2010年代回顧、放行華為？

早晨，今天是12月31日，星期二。 除夕早上，你需知道以下五宗國際新聞：

中美即將簽協議？

香港《南華早報》引述消息人士報道，中國國務院副總理劉鶴本周到訪美國華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議。被視為對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅則預料，中美雙方將於下周簽署協議，又提到長86頁的協議中包含了知識產權、技術轉讓和匯率操縱等內容……（按此閱讀更多）

香港媒體引述消息指，國務院副總理劉鶴將前往華盛頓簽署第一階段貿易協議（Reuters）

過去十年的人與事

2019年即將過去，也意味2010年代結束。這個充滿變數的年代，出現中美與日韓貿易紛爭、英國脫歐、朝鮮無核談判等重要事件；從Uber、網購到網紅，這也是個網絡盛行的年代；環保與同性平權等議題造就風雲人物，各地反政府示威浪潮也為全球帶來一股躁動不安……（按此閱讀更多）

自美國總統特朗普當選以來，便有很多時間佔據全球媒體的新聞版面，記者們更要留意他在Twitter的一舉一動。（Reuters）

華為前路

美國在全球呼籲盟友不要使用中國電訊商華為的設備，澳媒報道當地電訊商與沃達豐及諾基亞簽約，逐步在5年內替換華為設備。不過華為另一邊廂就稱印度政府已批准他們在當地進行5G網絡試驗。另一美國關鍵盟友英國，首相約翰遜將於1月是否對華為「開綠燈」，有前高官就呼籲英國推遲向華為發通行證，但也有媒體引述安全部門消息稱當局有信心可以在風險與利益之間取得平衡……（按此閱讀更多）

北京連結他國

中國近月外交動作頻頻，包括有中日韓三國領袖峰會，提出大年展望，建構東北亞的「新三國時代」，總理李克強也迎接前來拜訪的日本首相安倍晉三，顯出中日關係緊密。另外中國聯同俄羅斯在聯合國呼籲暫緩制裁朝鮮，也罕有地與伊朗展開聯合海上軍演，兩項行動相信也令美國倍感壓力……（按此閱讀更多）

蘇丹情報人員殺示威者 遭判絞刑

蘇丹經歷多個月的示威，成功將獨裁總統及軍方勢力拉倒，不過連場示威中有不少民眾付上寶貴的性命。其中一名示威者被捕後，遭帶到情報機關以酷刑虐打致死，當局更一度堅稱死者身上的瘀傷是因中毒所致。事件引發蘇丹全國關注，而當地法院最終判處涉案的29名情報人員絞刑，還死者公道……（按此閱讀更多）

必看話題文章

【遊日注意】日航送5萬套來回機票 東京奧運期間暢遊各地

教宗方濟各籲民眾用餐時放下手機與人交流

加拿大小灣群島債台高築 政府出160萬請村民「棄村」慳公共開支

每天早上，讓你一分鐘看懂世界。

【一分鐘看世界】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【一分鐘看世界】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎追蹤01國際Twitter帳戶 @01WorldNews，或電郵至international@hk01.com提供意見。