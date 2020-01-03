美媒駁斥美中新冷戰之說：中國並非蘇聯　有五大原因

美媒稱，中美兩國不會爆發「新冷戰」，因為中國並不是蘇聯。在經濟、軍事、貿易關係、美國盟友態度與新太空競賽等五個方面，中國的表現與蘇聯相比，以及中美競爭與美蘇爭霸相比，有着非常大的區別。

中美建交40餘年來，兩國關係在各個層面不斷深入發展，相互融合，不過近年來隨着中國加速崛起，兩國競爭態勢有所加劇，引發外界對「新冷戰」的擔憂。圖為2019年6月29日，美國總統特朗普（左）與中國國家主席習近平（右）在日本大阪會晤。（新華社）

美國有線電視新聞網絡（CNN）2020年1月2日發表評論文章稱，中美兩國不會爆發「新冷戰」，因為中國並不是蘇聯。文章並指出五大原因。

經濟方面：

中國要比冷戰時期的蘇聯富裕、穩定得多，正在獲得巨大的全球影響力。

1976年以來，中國共產黨一步步緩慢擁抱資本主義的方方面面，稱其為「中國特色社會主義」。中國的計劃經濟如今被用來大力支持國有企業。

而蘇聯將主要精力集中於軍事建設，經濟建設則靠後。中國則一直在努力避免陷入快速、不可持續的軍事增長的陷阱。

雖然中國仍在穩步發展並使其軍隊現代化，但已設法使其開支遠低於蘇聯的過高水平，至少在公開場合如此。

因此，中國2019年的經濟實力要比前蘇聯強大得多。20世紀80年代冷戰期間，蘇聯的經濟規模還不如日本。

軍事方面：

根據美國政府的報告，蘇聯是一個大膽的、擴張的軍事大國，到20世紀80年代，蘇聯在「世界每個主要地區」都部署了數萬名軍事人員和武器。

相比之下，中國似乎對向亞洲以外的地區擴張沒有什麼興趣。中國軍隊在海外只有一個軍事基地，即吉布提基地。

在其鼎盛時期，蘇聯估計擁有4萬枚核彈頭，相比之下，中國的核武庫相對較小，估計有280枚核彈頭。

貿易關係：

冷戰期間，莫斯科和華盛頓在不同的貿易半球開展業務，相互競爭第三方貿易。

然而，在現代全球經濟中，各國更加緊密地交織在一起。中國是全球數十個國家最大的貿易伙伴，其中包括美國的主要盟友，如澳洲、日本和新西蘭。

即使在美國國內，今天美國和中國之間的貿易聯繫也比華盛頓和莫斯科之間的貿易聯繫多得多。

雖然美國和中國爆發貿易爭端，但兩國進一步的經濟競爭將不再像美蘇那樣是一個簡單的「贏或輸」命題。

美國盟友並非鐵板一塊：

儘管美國可能會辯稱，蘇聯對世界安全構成明顯威脅，但針對中國的理由遠沒有那麼簡單。事實上，一些國家認為中國在沒有政治干預的情況下，向他們提供財政支持是一個有吸引力的選擇。

出於平衡政治和經濟方面的考慮，已經導致了美國與其前冷戰親密盟友之間的分歧。

中國現在是「五眼聯盟」五個成員國中兩個國家——澳洲和新西蘭——最大的貿易伙伴，也是另外三個國家經濟的重要合作伙伴。

在華為問題上，澳洲是第一個禁止華為進入其5G網絡的國家，新西蘭已經頒佈了部分禁令，而英國仍在考慮。

儘管有部分禁令，新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）2019年4月份對中國CGTN表示，該公司在新西蘭仍然受歡迎。

分析稱，美國盟國之間公開的分歧對於建立一個針對中國的全球聯合陣線不是一個好兆頭，如果美國無法說服五眼聯盟的其他成員國，那麼成功說服任何其他沒有立即受到中國直接威脅的國家的機率將非常小。

新太空競賽：

與美蘇在太空中的競爭不同，美中在最新展開的登月競賽中，在兩國關係中只是象徵性的。與1960年代高度競爭性的態勢相比要複雜得多。

事實上，美國大空總署（NASA）與中國國家航天局合作，在2019年1月中國嫦娥四號探測器降落在月球的遠端時對其進行監控。