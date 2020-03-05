世界知識產權組織總幹事選舉　新加坡候選人勝出

聯合國旗下的世界知識產權組織（World Intellectual Property Organization，WIPO）3月4日舉行總幹事選舉，最終由新加坡的鄧鴻森（Daren Tang）擊敗現任副總幹事、中國的王彬穎當選。

鄧鴻森是新加坡知識產權署負責人，並獲美國等多國支持出任世界知識產權組織總幹事。（INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF SINGAPORE圖片）

澳洲的加里（Francis Gurry）擔任12年總幹事後決定不再連任，因此需要另覓人選。除了鄧鴻森和王彬穎外，其他候選人分別來自哥倫比亞、加納、哈薩克和秘魯。而在最後一輪的投票中，鄧鴻森取得55票，擊敗獲28票的王彬穎。

獲美國支持的鄧鴻森勝出後，仍要等待5月舉行的大會表決，不過通常都是例行程序。

這場選情成為美中角力的新戰場，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）曾表示「將世界知識產權組織的掌控權交給中國代表將是一個可怕的錯誤。」

美國警告，允許中國公民擔任WIPO總幹事，將使中國在整個聯合國內部的影響力過大。目前聯合國15個專門機構中的4個都是由中國人領導，這些組織分別是國際電信聯盟、國際民航組織、聯合國工業發展組織和糧食及農業組織。除了中國以外，沒有一個國家領導的組織超過一個以上。

納瓦羅指出，如果把WIPO亦算進去，等於三分之一的聯合國專門機構都由中國來管，他認為，美國和聯合國其他國家必須迅速採取行動，以評估和制衡中國為了控制國際組織所做的努力。