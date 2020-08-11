【港版國安法】中國反制美國制裁11人　3名議員二度「上榜」

中國外交部8月10日就美國制裁多名中港官員一事，宣布反制措施，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士。當中參議員魯比奧（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）及史密斯（Chris Smith）7月13日已因新疆事務遭中方制裁，意味這是他們近期第二度被中國制裁。以下是香港01整理部分被列入制裁名單人士資料，以及他們以往發表有關中國及香港的言論。

魯比奧（Marco Rubio）

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）抱持強硬對華立場，同時亦是《香港自治法》、《香港人權與民主法案》及《2020年維吾爾人權政策法案》（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020）的主要推手。美國財政部8月8日制裁香港特首林鄭月娥等人後，魯比奧發聲明讚許特朗普政府的行動，指被制裁人士策劃損害香港自治，同時還帶頭從事壓迫行動，違背香港要保護人權的承諾。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括參議員魯比奧。（AP）

克魯茲（Ted Cruz）

共和黨參議員克魯茲對華立場與魯比奧相近，並不時與後者共同提出面向中國的法案。在中美互相要求關閉領事館後，他與魯比奧7月28日提出Protecting America from Spies Act（保護美國防範間諜法，暫譯），針對在犯下間諜或盜竊知識產權的個人及其家人。他5月亦曾提出一項旨在結束美國依賴中國稀土元素的法案。2019年10月，他曾訪港並聲言自己與示威者「團結並肩」。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括參議員克魯茲。（AP）

霍利（Josh Hawley）

共和黨籍的霍利是參議院最年輕議員，他提出禁止聯邦僱員在政府的電子設備中使用TikTok的法案，8月7日獲參議員通過。他又曾在4月提出《新冠肺炎受害者正義法案》（Justice for Victims of COVID-19 Act），旨在剝奪中國主權豁免權。霍利2019年10月曾到訪香港多區街頭，觀察及了解示威情況。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括參議員霍利（Josh Hawley）。（AP）

科頓（Tom Cotton）

共和黨參議員科頓2月曾在美國霍士新聞（Fox News）聲稱，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）來自武漢一個「戒備森嚴」的生化實驗室，是生化武器失控結果。他又曾與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）向防長埃斯珀（Mark Esper）聯署，就中國利用民營科技用於軍事用途提出憂慮。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括參議員科頓（Tom Cotton）。（AP）

圖米（Pat Toomey）

共和黨參議員圖米亦是《香港自治法》提案人，他在林鄭等人遭制裁後，發聲明指必須追究涉事官員的責任，今次制裁是向世界發出一個重要訊號，表明美國支持香港人爭取自由。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括參議員圖米。（AP）

史密斯（Chris Smith）

史密斯是共和黨眾議員，同時是眾議院人權委員會主席。他4月曾推出法案，尋求剝奪中國政府主權豁免權，允許美國公民及地方政府就新型冠狀病毒肺炎疫情向中國索償。他2019年8月曾聯同民主黨的麥戈文（James McGovern）向特朗普政府發信，要求暫停未來對香港警察銷售彈藥及人群控制設備。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括眾議員史密斯。（AP）

格什曼（Carl Gershman）

中方在2019年12月2日，為反制美國通過的《香港人權與民主法案》，對「美國國家民主基金會」（NED）、「美國國際事務民主協會」（NDI）、「美國國際共和研究所」（IRI）、「人權觀察」（HRW），以及「自由之家」（Freedom House）5個非政府組織（NGO）實施制裁。外交部8月10日同時宣布，制裁這些非政府組織的負責人。

NED是總部設在美國華盛頓的一個非牟利機構，宗旨是促進及推動全球的民主化，並向相關的非政府組織及團體提供資助。格甚曼為美國前助理國務卿，同時曾是美國前駐聯合國高級顧問。基金會被指向「具有激進政治傾向乃至反中的香港人士」捐款。

美國制裁：中國外交部8月10日反制美國，制裁11名在涉港問題上表現惡劣的人士，當中包括美國國際民主研究院總裁米德偉。（米德偉Twitter帳戶圖片）

米德偉（Derek Mitchell）

現為民主黨國際事務協會會長的米德偉，也是美國國際民主研究院（National Democratic Institute for International Affairs，NDI）總裁。

他在2009年至2011年間獲時任總統奧巴馬（Barack Obama）委派到國防部長辦公室工作，成為主管亞太事務首席副助理部長。他當時的職務是助理國防部長的副手，負責亞洲防務政策以及管理在多個地方工作的職員，涵蓋東亞、南亞及東南亞，以及阿富汗、巴基斯坦及中亞。

他在2011至2012年時成為美國務院第一位美國負責緬甸事務的特別代表和政策協調員。2012年初，時任國務卿的希拉里（Hillary Clinton）根據奧巴馬指令展開美緬互派大使的工作。奧巴馬同年任命他成為1990年代美緬關係降級達20多年後的第一任美國駐緬甸大使。他在2016年離任。

他在2001至2009年間是美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級研究員、亞洲分部主任及東南亞倡議主任。