美國大選｜拜登3年間共繳稅逾550萬　卸任副總統後收入從哪裏來？

根據最新的報稅資料，美國民主黨總統候選人、前副總統拜登和夫人，卸任離開白宮後，自2017年到現在總共賺進約1,650萬美元；收入主要來自出書以及演講。拜登的單場演講費，據了解多半要價六位數（10萬美元以上）。

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去年拜登夫婦繳了近30萬美元的稅金。他們申報2019年應納稅所得為94.47萬美元，稅率31.7%。2017年與2018年申報的所得則分別為1,100萬美元與450萬美元。稅務資料顯示，2017年到2019年這三年，拜登夫婦所繳的聯邦稅，共計超過550萬美元。

拜登一卸任後，夫婦兩人2017年各自都簽下報酬豐厚的出書合約。拜登2017年出版了回憶錄《Promise Me, Dad》，為此書宣傳的巡迴活動，每站賺進8,000美元到9萬美元。他2008年出版的暢銷書《Promises to Keep》，也繼續收到版稅。

邀請拜登做一場演講，通常都要六位數字，他於2017年和2018年做的18場演講，每場收入從6.6萬美元到18萬美元不等。

稍早，《紐約時報》報道了現任總統特朗普的繳稅紀錄，指特朗普在2000到2015這15年間，其中10年完全沒繳過一毛錢的所得稅，2016年和2017年這兩年各自只繳了750美元的所得稅。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】