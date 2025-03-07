特朗普簽令撤律師行博欽安全許可　指推動多元化及參與政治化訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月6日簽署行政令，撤銷美國最大律師事務所之一博欽（Perkins Coie）的聯邦安全許可， 理由是該公司推動多元化、公平與包容性（DEI）政策， 以及參與針對政治對手的訴訟。此外，白宮正對國內部份大型律師事務所進行審查。



圖為2025年3月6日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署多項行政命令。（Reuters）

聯邦機構將全面封殺 約15間大律師行正受審查

當特朗普簽署針對該公司的行政命令時，記者獲邀請進入白宮橢圓形辦公室。其助手Will Scharf表示，在行政命令下，該公司將被暫停安全許可，以及獲取某些聯邦資源，包括停止獲得政府機密資料 。該公司的僱員不會獲聯邦機構聘用，與Perkins Coie相關的公司也可能不獲承包商合約。

Will Scharf又稱，特朗普政府致力終止及追究對政府進行法律戰的人。特朗普此時插話稱，他親眼目睹了這一切，指責該公司從事針對政治對手的「武器化」行為，「這種事情絕不應該再發生」。

圖為2021年5月10日，美國律師事務所Perkins Coie在華盛頓特區辦事處外標誌。（Reuters）

曾為希拉里選總統提供服務 參與官司挑戰特朗普政策

總部位於西雅圖的Perkins Coie律師事務所，近年一直被特朗普的盟友批評。該公司在 2016年的總統大選中，為特朗普的對手、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）提供服務。白宮官員也批評，該公司參與挑戰特朗普政策的訴訟，以及存在種族歧視情況。Perkins Coie暫未回應。