東京40年舊樓突加租2.6倍惹民怨　揭業主為香港地產內地投資客

日本東京一棟超過40年的老舊公寓，近期傳出房租突然暴漲超過2.6倍，引發居民群起抗議。



更離譜的是，公寓新任屋主為一名中國人，不但未與住戶協商就下達漲租通知，還將部分房間暗地轉為無照民宿經營。當地媒體直擊當事人後，對方竟回應：

在香港這（加租2.6倍）很正常。

但面對住戶怒火，最終被迫撤回漲租計畫。

日本東京一棟超過40年樓齡的舊樓近期突加租逾2.6倍，引發居民群起抗議，媒體揭發業主為在香港投資地產的內地客。（YouTube@ANN NEWS）

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根據dmenu報道，這棟7層樓、約20戶的公寓位於東京都板橋區，今年1月住戶突然在信箱中收到通知，稱因物價與公共費用上漲，將調整租金。

一名住了30年的住戶無奈表示，他原本每月只需支付72,500日元（約3,928港元），竟一口氣被調漲至19萬日元（約10,294港元），等於暴漲超過260%。

住戶指出，屋主事先未進行任何溝通，甚至在未登記的情況下擅自將房間改為觀光客短期出租的民宿，門口頻繁出現拖著大行李的陌生面孔。

經查，在民宿網站上，這棟公寓的一間房間以每晚約25,000日元（約1,354港元）出租。然而經記者向板橋區公所查證，該處從未收到相關民宿申請，顯然屬非法經營。

更糟的是，公寓電梯在5月中旬起被強制停用，高齡住戶只能硬爬7層樓，有一名70多歲的阿嬤走到氣喘吁吁，忍不住喊：

膝蓋快裂開了。

雖然住戶每月仍照繳管理費，但垃圾處理與清掃工作全由住戶自理，有人形容：

繳的是錢，做的是義工。

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住戶表示，在屋主更換前，整棟公寓有20戶，如今已有5戶搬離，還有4戶預計下個月退租。面對住戶接連退租抗議，富士電視台追查到登記屋主公司的一名中國代表，對方坦言自己只是「借名義登記」，真正掌權的是另一位在中國的代表人。

記者終於聯繫到這位中國籍屋主，他辯稱：

我並未長期居留日本，在香港等地從事房地產投資。在那些地方，房租漲2.5倍是很正常的。這是為了讓公寓更漂亮，為住戶提供更好的居住環境。

不過看見日本媒體強烈關注後，他態度急轉直下，表示願意撤回調漲計畫：

我們不會經營民宿，會嚴格調查並完全停止。如果有機會向住戶致歉，請代我轉達「非常抱歉」。

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