印度航空空難｜唯一生還者首公開露面　揭墮機瞬間　一事愧疚一生

印航空難唯一生還者拉梅什（Vishwash Ramesh）近期首次公開露面，分享自己如何在班機墜毀事件中生還，坦言：「這是個奇蹟。」



機上共242人罹難，僅他一人生還。當時，拉梅什與弟弟阿賈伊（Ajay）原計劃同坐第11排緊急出口旁座位，但未能如願，最終僅拉梅什得以逃出機艙，對此他並表示因自己未能救回弟弟，恐會愧疚一生。

拉梅什逃離後，嘗試返回火場尋找弟弟阿賈伊，但被救護人員攔住帶往醫院治療。（X@PadmajaJoshi）

拉梅什逃離後，嘗試返回火場尋找弟弟阿賈伊，但被救護人員攔住帶往醫院治療。（X@PadmajaJoshi）

拉梅什表示：「如果我們當時坐在一起，也許我們都能活下來，我努力想安排兩個相鄰座位，但沒能如願。我看著弟弟離去，現在一直在想：為什麼我沒能救他？」（X@AmanKayamHai_）

兩人原想坐在相鄰位置，卻因座位被佔而分別坐於第11A與11J。（X@AmanKayamHai_）

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據《太陽報》報道，40歲的拉梅什與弟弟阿賈伊此次是商務旅行，結束後搭乘印度航空AI171班機返家。兩人原想坐在相鄰位置，卻因座位被佔而分別坐於第11A與11J。飛機起飛不久後，拉梅什察覺異常：

感覺有東西卡住，燈開始閃爍。

隨後，飛機未能爬升，最終撞上建築並爆炸。

機長薩巴瓦爾當時緊急向塔台通報：

沒有推力……Mayday（求救）……Mayday！

墜機發生時，拉梅什身邊乘客皆罹難或重傷，他解開安全帶，從機身裂縫爬出逃生。他回憶道：

我用腳推開出口，爬了出去。身邊的人全死了，我不明白自己如何逃出的。

拉梅什逃離後，嘗試返回火場尋找弟弟阿賈伊，但被救護人員攔住帶往醫院治療。其間，印度總理莫迪親赴醫院探視。拉梅什於週二返家休養，家人既為他生還而欣慰，又為他弟弟阿賈伊等人罹難而哀痛。

事發後，拉梅什表示：

如果我們當時坐在一起，也許我們都能活下來，我努力想安排兩個相鄰座位，但沒能如願。我看著弟弟離去，現在一直在想：為什麼我沒能救他？

目前，罹難者遺體辨識及家屬領回仍在進行中，已確認202人身份，157人遺體已交付辦理後事。

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