籲以極刑懲罰「真主的敵人」　伊朗下令追殺特朗普內塔尼亞胡

伊朗最高什葉派領袖Naser Makarem Shirazi周日（29日）對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發布伊斯蘭教令（fatwa），明言他們是「真主的敵人」，呼籲全球穆斯林對兩人施予極刑，包括斬手斷腳或十字架刑。



Naser Makarem Shirazi在法令中稱：「任何威脅領袖或瑪爾賈（禁止祈求真主保佑）的個人或政權，都被視為『好戰者』（warlord）或『與真主為敵者』（mohareb）。」

伊朗最高什葉派領袖Naser Makarem Shirazi。（庫姆神學院教師協會）

根據伊朗法律，「與真主為敵者」的稱號將招致一些最嚴厲的懲罰，包括遭處決、釘十字架、截肢或流放。

2025年6月20日，以色列中部城市雷霍沃特(Rehovot），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在該市遭到伊朗導彈襲擊後，到訪當地並發表講話。（Reuters）

法令指，穆斯林或伊斯蘭國家對此敵人的任何合作或支持都是被禁止的，全世界所有穆斯林都有必要讓這些敵人為他們的言論和錯誤感到後悔。

圖為2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）就打擊伊朗核設施發表講話。 （Reuters）

這並非伊朗首次頒布追殺令，1989年伊朗前最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）對小說《撒旦詩篇》的作家Salman Rushdie發布「fatwa」，霍梅尼逝世後，追殺令至今未完全解除，新伊朗政府對魯西迪的追殺態度是「不支持但不會阻止」。